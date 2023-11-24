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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023: Anne, baba, eş veya sevgili için hadisli, komik, en güzel, en yeni, resimli cuma mesajları BURADA!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 24 KASIM 2023: Anne, baba, eş veya sevgili için hadisli, komik, en güzel, en yeni, resimli cuma mesajları BURADA!

24.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Resimli cuma mesajları, bir cuma gününde daha en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "İslam, Şefkat ve Merhameti Emreder" olarak belirledi. Anne, baba, eş veya sevgili için hadisli, komik, en güzel, en yeni, resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte 24 Kasım 2023'e özel en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları 24 Kasım 2023 tarihinde anne, baba ve eşi için hadisli, komik, en güzel, en yeni görsel ve sözler paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya uzanacak dualar edilecek. Diyanet'e göre İstanbul'da cuma namazı saat 12:56'da, Ankara'da 12:40'ta, İzmir'de 13.03'te okunacak. Biz de anne, baba ve eş için en yeni, farklı, en şık, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 24 Kasım 2023 tarihine özel resimli cuma mesajları...

Günün önemli manşetleri

ANNE, BABA, EŞ VEYA SEVGİLİ İÇİN EN YENİ VE EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI! (24 KASIM 2023)

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.
Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.
Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
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