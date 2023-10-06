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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 6 EKİM 2023: Anne, baba ve eş için en yeni, farklı, en şık, resimli cuma mesajları TIKLA İNDİR!

06.10.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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Resimli cuma mesajları 6 Ekim 2023 tarihinde anne, baba ve eşi için en yeni, farklı, en şık görsel ve sözleri paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya uzanacak dualar edilecek. Diyanet'e göre İstanbul'da cuma namazı saat 12:57'de, Ankara'da 12:42'de, İzmir'de 13.05'te okunacak. Biz de anne, baba ve eş için en yeni, farklı, en şık, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 6 Ekim 2023 tarihine özel resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları, bir cuma gününde daha en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Camiler ve Din Görevlileri: Hayrın Anahtarı, Şerrin Kilidi" olarak açıkladı. Anne, baba ve eş için en yeni, farklı, en şık, resimli cuma mesajları merak konusu oldu. İşte en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları...

ANNE, BABA VE EŞ İÇİN RESİMLİ CUMA MESAJLARI! (6 EKİM 2023)

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun..

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

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