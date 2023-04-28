RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 28 Nisan 2023 farklı, en güzel, dualı, yazılı, anlamlı ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, farklı, en güzel, dualı, yazılı ve anlamlı seçeneklerinden biri veya birkaçında karar kılarak paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü hutbe konusunu "İş Ahlakı: Toplumsal Huzurun Kaynağı" olarak belirledi. Biz de WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Facebook ya da Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için farklı, en güzel, dualı, yazılı, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözlerini derledik. İşte farklı ve anlamlı en yeni resimli cuma mesajları...
Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.