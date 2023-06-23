RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 23 Haziran 2023 sabah saatlerine özel, yazılı, anlamlı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajları BURADA

Cuma mesajları resimli, yazılı, anlamlı, hadisli, ayetli seçenekleriyle seçeneklerinden biri veya birkaçını sevdiklerine göndermek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi bir cuma gününde daha WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunacak. Sabah saatlerine özel, yazılı, anlamlı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli cuma mesajları ve sözleri...
Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.