RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI! En güzel ve etkileyici 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: İyi ki varsınız!

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Öğretmen, doğan düneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Ögretmenler Günü'nüz kutlu olsun!
Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Eğitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..
Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…