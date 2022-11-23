RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI! En güzel ve etkileyici 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: İyi ki varsınız!

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…