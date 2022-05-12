REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz

11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Sadakatsiz'den hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Kuruluş Osman (ÖZET) aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Kuruluş Osman (ÖZET) yer aldı.
MERAK EDENLER İÇİN: 10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
10 Mayıs reyting sıralaması şu şekilde: Total: 1. Üç Kız Kardeş, 2. Survivor All Star, 3. Destan. AB: 1. Survivor All Star, 2. Üç Kız Kardeş, 3. Baba
TOTAL İLK 10: 1. Üç Kız Kardeş, 2. Survivor All Star, 3. Destan, 4. Selçuk Tepeli ile Ana Haber, 5. Müge Anlı ile Tatlı Sert
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