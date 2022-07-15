REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 Temmuz dün akşam en çok ne izlendi, reyting sonuçlarında kim birinci oldu? MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni!

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 14 Temmuz 2022 Perşembe akşamı MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Vatandaşlar 14 Temmuz 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 14 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 14 Temmuz 2022 Perşembe akşamı MasterChef, Seni Kalbime Sakladım, Duy Beni gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı. Birçok kişi, 14 Temmuz Perşembe akşamının reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor.

14 Temmuz Perşembe akşamının reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada Star TV’de yayınlanan “Duy Beni”, üçüncü sırada ise Show TV’de dün bir kez daha izleyici karşısına çıkan yerli film “Gülen Gözler” yer aldı. AB'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Total'de birinci sırada TV8’in sevilen yarışma programı “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada Show TV’de yayınlanan yerli film “Tokatçı”, üçüncü sırada ise “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada TRT1’de yayınlanan “Kara Tahta” yer aldı.