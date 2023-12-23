Rezervasyonlarda sert düşüş! 'Hiç bu kadar boş kalmıyordu' Yılbaşı 3 günlük tatil fırsatı sunsa da... 'Gürcistan'ı tercih ediyorlar'

'DOLULUK ORANI YARI YARIYA'

Tatilcilerin eğlenmek için Gürcistan'ı tercih ettiğini dile getiren turizmci Recep Ali Avcı, "Doluluk oranı şu anda yarı yarıya, tabii bu bizi oldukça üzüyor. Yılbaşı programları genelde eğlence üzerine düzenlendiği için insanlar ona göre rezervasyonlarını yapıyorlar. Ayder'de yatak kapasitesi 4 bin civarında geçen yılbaşında 3 bin ile 3 bin 500 yatak kapasitesi doluydu. Bu yılbaşı programında geçen yıla baktığımızda ciddi bir düşüş söz konusu. Yanı başımızda bir savaş yaşanıyor. Din kardeşlerimiz ve çocuklar katlediliyor. Bu yüzden bütün işletmeler bu yılbaşı eğlencelerinden vazgeçmiş durumda. Bu durum da sektöre yansıyor. Vatandaşlar daha çok yurt dışını tercih ediyor" diye konuştu.