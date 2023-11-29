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  4. Rus anneyle kızının cesetleri çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde bulunmuştu! Cinayetleri işleyenin kimliği ortaya çıktı! Küçük erkek çocuğunu da alıp...

Rus anneyle kızının cesetleri çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde bulunmuştu! Cinayetleri işleyenin kimliği ortaya çıktı! Küçük erkek çocuğunu da alıp...

29.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu 42 yaşındaki Irina Dvizova ile kızı 15 yaşındaki Dayana Dvizova'ya ait olduğu kesinleşti. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü, olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Keşfet

RUS ANNE VE KIZI KATLEDİLMİŞTİ! ESKİ EŞ ÖLDÜRMÜŞ

Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü.
Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.

ÇARŞAFA SARILI CESETLERİ BULUNDU

ÇARŞAFA SARILI CESETLERİ BULUNDU
Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla rus
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