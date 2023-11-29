Rus anneyle kızının cesetleri çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde bulunmuştu! Cinayetleri işleyenin kimliği ortaya çıktı! Küçük erkek çocuğunu da alıp...

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.
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Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü.
Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.
ÇARŞAFA SARILI CESETLERİ BULUNDU
Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu.