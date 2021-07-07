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Sabah baş ağrısı nasıl geçer? Sabah baş ağrısına ne iyi gelir? İşte mucizevi çözümler!

07.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle sabahları uyandıklarında güne baş ağrısı ile başlayan kişiler tarafından bu ağrıların çözümü aranıyor. Migren ve sinüzit gibi nelerden ortaya çıkan bu baş ağrılarına sıklıkla kullanılan ilaçlarda fayda etmiyor. Evde ilaç kullanmadan bu ağrılar ile nasıl baş edileceği araştırılmaya başlandı. Peki Sabah baş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Baş ağrıları çok fazla önemsenmese de, sık sık görülen baş ağrıları birçok hastalığın habercisi olmaktadır. Her ne kadar ilaçlar ile geçirilmeye çalışılsa da, özellikle sabah ağrılarına ilaçlar pek etkili olmamaktadır. Öte yandan uykusuzluk, aşırı stres ve çeşitli sebeplerden gerçekleşen baş ağrılarına çözümler araştırılmaya devam ediyor. Peki Sabah baş ağrısı nasıl geçer? Sabah baş ağrısına ne iyi gelir? İşte mucizevi çözümler!

Kronik baş ağrılarının çaresi nedir?

Geçmeyen baş ağrılarının çözümü, bu sorunu yaşayanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Baş ağrılarının en büyük nedenleri arasında, gün içinde yaşanan stres, uykusuzluk, çok fazla teknolojik aletlere maruz kalmak olarak sıralanabilir.

SABAH BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

SABAH BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Sık sık oluşan hatta uykudan uyanır uyanmaz başlanan baş ağrılarına ilaç kullanmak ise kısa vadeli bir çözüm olmaktadır. Peki ilaç yerine daha doğal ve kesin sonuç verecek şeyler nelerdir?

BOL SU TÜKETİMİ

BOL SU TÜKETİMİ
En dayanılmaz baş ağrılarının başında küme, migren ve gerilim tipi baş ağrıları yer almaktadır. Baş ağrılarından kurtulmanın bir çaresi şu şekilde sıralanabilir; her gün bol bol su içmek, hatta uykudan uyanır uyanmaz. Sıvı eksikliği baş ağrılarının en büyük nedenidir.

DÜZENLİ UYKU

DÜZENLİ UYKU
İkinci etken ise düzensiz uykudur. Düzenli olarak uykusunu almayan birey, gün içerisinde baş ağrısı çekmesi muhtemeldir. Çünkü düzenli uyku tüm vücudun kendisini yenilemesi anlamına gelmektedir.

BESLENME DÜZENİ

BESLENME DÜZENİ
Özellikle çalışan bireylerin en sık atladığı önemli şeylerin başında beslenme düzeni yer alıyor. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek birçok rahatsızlığa neden olabildiği gibi baş ağrılarında da etkilidir. Bu nedenle birey günlük olarak yeterli karbonhidrat ve proteini karşılamalıdır.
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