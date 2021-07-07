Baş ağrıları çok fazla önemsenmese de, sık sık görülen baş ağrıları birçok hastalığın habercisi olmaktadır. Her ne kadar ilaçlar ile geçirilmeye çalışılsa da, özellikle sabah ağrılarına ilaçlar pek etkili olmamaktadır. Öte yandan uykusuzluk, aşırı stres ve çeşitli sebeplerden gerçekleşen baş ağrılarına çözümler araştırılmaya devam ediyor. Peki Sabah baş ağrısı nasıl geçer? Sabah baş ağrısına ne iyi gelir? İşte mucizevi çözümler!

Kronik baş ağrılarının çaresi nedir?

Geçmeyen baş ağrılarının çözümü, bu sorunu yaşayanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Baş ağrılarının en büyük nedenleri arasında, gün içinde yaşanan stres, uykusuzluk, çok fazla teknolojik aletlere maruz kalmak olarak sıralanabilir.

SABAH BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Sık sık oluşan hatta uykudan uyanır uyanmaz başlanan baş ağrılarına ilaç kullanmak ise kısa vadeli bir çözüm olmaktadır. Peki ilaç yerine daha doğal ve kesin sonuç verecek şeyler nelerdir?

BOL SU TÜKETİMİ En dayanılmaz baş ağrılarının başında küme, migren ve gerilim tipi baş ağrıları yer almaktadır. Baş ağrılarından kurtulmanın bir çaresi şu şekilde sıralanabilir; her gün bol bol su içmek, hatta uykudan uyanır uyanmaz. Sıvı eksikliği baş ağrılarının en büyük nedenidir.

DÜZENLİ UYKU İkinci etken ise düzensiz uykudur. Düzenli olarak uykusunu almayan birey, gün içerisinde baş ağrısı çekmesi muhtemeldir. Çünkü düzenli uyku tüm vücudun kendisini yenilemesi anlamına gelmektedir.