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Sabahları baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyanıyorsanız aman dikkat! Önemsiz sanmayın! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

23.11.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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Sabah yataktan kalkmakta güçlük çekiyorsanız ya da uyandığınız anda baş ağrısı ve mide bulantısı ile güne başlıyorsanız aman dikkat... Sosyal yaşamı ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyen baş ağrıları ve mide bulantılarının sebebi tehlikeli olabilir. Bu belirtilerinizi önemsiz sanmayın...

Sabahları uyanmak kimileri için oldukça zordur. Bir de uyandığı andan itibaren mide bulantısı ve baş ağrısı ile güne başlayanlar için bu durum oldukça tatsızdır. Sabah uyandığınız andan itibaren başlayan baş ağrıları ve mide bulantılarının sebebi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden bu belirtileri sakın ihmal etmeyin.

Sabah baş ağrıları deyip geçmeyin, emin olun ki çoğunun arkasında bir sağlık sorunu vardır. Sabahları yaşadığınız baş ağrısının sebebi şunlar olabilir;


Günün önemli manşetleri

DEPRESYON

DEPRESYON
Gizli, gözden kaçmış, sessiz ve derinden giden bir depresyon, başlangıçta sadece kendisini sabah baş ağrılarıyla gösteriyor.

UYKU APNESİ

UYKU APNESİ
Uyku apnelerinin de en mühim belirtilerinden biri gözünüzü açar açmaz beyninize saplanan baş ağrılarıdır. Bu ağrıların yorgunluk ve isteksizlikle birlikte olması çok tipik. Zaten bu nedenle de çoğu zaman “depresyon mu, uyku apnesi mi?” karar verilemiyor.

HİPERTANSİYON

HİPERTANSİYON
Gece boyunca şeker ihtiyacını yeterince karşılayamayan beynin size gönderdiği ilk mesaj başınızı ağrıtmak olabiliyor. Bir başka deyişle beyniniz size “şu hipoglisemi meselesini artık bir çöz” diye mesaj gönderiyor.

UYKUSUZLUK

UYKUSUZLUK
Hangi nedenle olursa olsun uykusuzluk mühim bir baş ağrıtıcısı olabiliyor. Gece boyunca dinlenemeyen, eksiğini gediğini tamamlayıp kendini yenileyemeyen beyin sorunlarını baş ağrısıyla ifade etmeye çalışıyor.

SABAHLARI MİDE BULANTISI

SABAHLARI MİDE BULANTISI
Baş ağrısı ve mide bulantısı birlikte görülebilen yaygın semptomlardır. Bu durum, migren, tension tipi baş ağrıları veya diğer baş ağrısı türleri ile ilişkilendirilebiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
baş ağrısı sabahları mide bulantısı
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