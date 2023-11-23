Sabahları baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyanıyorsanız aman dikkat! Önemsiz sanmayın! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Sabahları uyanmak kimileri için oldukça zordur. Bir de uyandığı andan itibaren mide bulantısı ve baş ağrısı ile güne başlayanlar için bu durum oldukça tatsızdır. Sabah uyandığınız andan itibaren başlayan baş ağrıları ve mide bulantılarının sebebi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden bu belirtileri sakın ihmal etmeyin. Sabah baş ağrıları deyip geçmeyin, emin olun ki çoğunun arkasında bir sağlık sorunu vardır. Sabahları yaşadığınız baş ağrısının sebebi şunlar olabilir;



DEPRESYON Gizli, gözden kaçmış, sessiz ve derinden giden bir depresyon, başlangıçta sadece kendisini sabah baş ağrılarıyla gösteriyor.

UYKU APNESİ Uyku apnelerinin de en mühim belirtilerinden biri gözünüzü açar açmaz beyninize saplanan baş ağrılarıdır. Bu ağrıların yorgunluk ve isteksizlikle birlikte olması çok tipik. Zaten bu nedenle de çoğu zaman “depresyon mu, uyku apnesi mi?” karar verilemiyor.

HİPERTANSİYON Gece boyunca şeker ihtiyacını yeterince karşılayamayan beynin size gönderdiği ilk mesaj başınızı ağrıtmak olabiliyor. Bir başka deyişle beyniniz size “şu hipoglisemi meselesini artık bir çöz” diye mesaj gönderiyor.

UYKUSUZLUK Hangi nedenle olursa olsun uykusuzluk mühim bir baş ağrıtıcısı olabiliyor. Gece boyunca dinlenemeyen, eksiğini gediğini tamamlayıp kendini yenileyemeyen beyin sorunlarını baş ağrısıyla ifade etmeye çalışıyor.