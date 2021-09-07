Safer ayı kaç gün? Sefer ayı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda birçok belanın ve musibetlerin meydana geldiğine inanılır. Bu anlayış cahiliye dönemine ait olup bu dönemdeki düşüncelerin ise hurafe olduğuna inanılır. İşte detaylar...

SAFER AYI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi belli oldu. Takvime göre Safer ayı bu sene 8 Eylül 2021 Çarşamba günü başlıyor ve 6 Ekim'de sona eriyor.

Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği inancının gerçek olmadığı, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleriyle iletilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) Safer ayına ilişkin yanlış inançları ortadan kaldırmaya çalışsa da bu aya ilişkin doğru bilinen yanlışlar günümüze kadar ulaşmıştır.

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR? Safer ayına özel dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar bu ayda da yapılır.