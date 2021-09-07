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Safer ayı kaç gün? Sefer ayı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

07.09.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayı, dini günler takvimine göre Muharrem ayından sonra Hicri takvimde gelen ikinci aydır. Hicri takvimin ikinci ayına denk gelen Safer ayı 8 Eylül'de başlıyor. Safer ayı halk arasında bela ayı olarak bilinir ve Hz. Peygamber'in yaptığı günlük ibadetler bu ayda da yapılır. İşte merak edilenler...

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda birçok belanın ve musibetlerin meydana geldiğine inanılır. Bu anlayış cahiliye dönemine ait olup bu dönemdeki düşüncelerin ise hurafe olduğuna inanılır. İşte detaylar...

SAFER AYI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi belli oldu. Takvime göre Safer ayı bu sene 8 Eylül 2021 Çarşamba günü başlıyor ve 6 Ekim'de sona eriyor.
Safer ayının uğursuzluk ve bela getirdiği inancının gerçek olmadığı, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleriyle iletilir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) Safer ayına ilişkin yanlış inançları ortadan kaldırmaya çalışsa da bu aya ilişkin doğru bilinen yanlışlar günümüze kadar ulaşmıştır.

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Safer ayına özel dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar bu ayda da yapılır.
Safer ayında uğursuzluklardan korunmak için tövbe edilebilir, namaz kılınabilir ve istiğfar çekilebilir. Ayrıca sadaka verilebilir ve salavatlar ile meşgul olunabilir.
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