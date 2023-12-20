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  4. Sahipleri büyük şok yaşadı! Otoparktaki 35 aracın camlarını kırdılar

Sahipleri büyük şok yaşadı! Otoparktaki 35 aracın camlarını kırdılar

20.12.2023 23:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açık otoparktaki 35 aracın camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Otoparka gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.

Karabaş Mahallesi'nde bulunan açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırık olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


Keşfet

Otoparka gelen ekipler, sert cisimle camlarına zarar verilen 35 araç olduğunu tespit etti.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, araçların camlarını kıranları tespit etmek için çalışma başlattı.
Araç sahiplerinden Yakup Çep, aracının ön camının kırık olduğunu görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim.
Aracımı bıraktıktan 1,5 saat sonra geldiğimde bu haldeydi. Yaklaşık 35-40 aracın camları kırılmış.
Buraya devamlı araç bırakıyordum, neden yaptılar bilmiyorum.
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Anahtar Kelimeler:
otopark
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