Sahipleri büyük şok yaşadı! Otoparktaki 35 aracın camlarını kırdılar

Otoparka gelen ekipler, sert cisimle camlarına zarar verilen 35 araç olduğunu tespit etti.

Araç sahiplerinden Yakup Çep, aracının ön camının kırık olduğunu görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim.