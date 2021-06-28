Sarıyer'de domuzlara büyük ilgi! Yol kenarında tribün oluştu

Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuzlar her akşam mahalle arasına inerek vatandaşların verdiklerini yiyor. İlk zamanlar domuzları görenler tedirginlik yaşasalar da zamanla bu durum değişti. Hatta öyle ki, her akşam domuzların indiği alanda bulunan bariyerlerin etrafı adeta tribüne dönüyor.

Ekmek getirip atanlar, et veya tavuk getirenler çocukları ile birlikte domuzları izlemeye gelenler dikkat çekiyor. Bazıları da domuzlar sosyal medyada canlı yayın yapıyor.