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Sarıyer'de domuzlara büyük ilgi! Yol kenarında tribün oluştu

28.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de mahalle arasına kadar inen domuzları çevredekiler besliyor. Domuzlara ilgi o kadar arttı ki adeta yol kenarında tribün oluştu.

Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuzlar her akşam mahalle arasına inerek vatandaşların verdiklerini yiyor. İlk zamanlar domuzları görenler tedirginlik yaşasalar da zamanla bu durum değişti. Hatta öyle ki, her akşam domuzların indiği alanda bulunan bariyerlerin etrafı adeta tribüne dönüyor.

Ekmek getirip atanlar, et veya tavuk getirenler çocukları ile birlikte domuzları izlemeye gelenler dikkat çekiyor. Bazıları da domuzlar sosyal medyada canlı yayın yapıyor.

"HER ŞEY 4-5 YIL ÖNCE BAŞLADI!"

Domuzların ilk defa 4-5 yıl önce köpeklere attığı yiyeceklere geldiğini söyleyen Özkan Mavzer, "Zamanla aramızda bir bağ kuruldu" dedi. Çayırbaşı Mahallesi'nde kasap olan Mavzer, "Ben hayvan severim, sokak hayvanlarına bakıyordum, kediler, köpekler. Dört, beş sene önce bu ormanın içinde 4-5 köpek vardı. Köpeklere kemik atarken bir tane domuzun geldiğini fark ettim. Sonra bir, iki, beş derken sayıları sekseni yüzü buldu. Tabii onlarla bir dostluk kurduk. Her akşam gelirler saat 7-8'e kadar buradalar. Ben kemik atıyordum, tabii insanlar gördükçe burası kapalı gişe oynamaya başladı. Herkes ekmek vermeye başladı. Böylelikle domuzlarla bir dostluk bağımız kuruldu. Her canlı mutlaka yaşamalı diyorum. Ondan dolayı, domuz olsun, kedi olsun, köpek olsun ya da başka bir canlı olsun elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA HAYVAN SEVGİSİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"ÇOCUKLARIMIZA HAYVAN SEVGİSİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Yaban domuzlarının görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştıkça ilgi artmaya devam ediyor. Öyle ki bir çok vatandaş çocukları ile birlikte bu alana gelerek domuzları izliyorlar. Domuzlara ekmek atan Önder Akyüz, "Her akşam geliyorum, bu zavallıların yavruları var, bazen 15-20 tane onlara da yiyecek atıyorum. Yardım edenler de çok" şeklinde konuştu.
Recep Korkmaz ise, "Eski taş ocağının olduğu yerden geliyorlar, köprü var onun altından geçiyorlar. Gündüz orada duruyorlar, akşam oldu mu buraya damlıyorlar hemen. Çünkü o şekilde alışmışlar" şeklinde konuştu.
Hemen hemen her akşam çocuklarıyla geldiğini söyleyen Ferhan Şitil de, "Bunlar acıktıkça buraya geliyorlar, insanlar ekmek atıyor. Çok güzel bir görüntü vermeye başladılar. İnsanlara yakınlar artık. Biz de çocuklarımızı getirip gösteriyoruz. Onlar da korkularını yeniyorlar" diye konuştu. (DHA)
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Sarıyer
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