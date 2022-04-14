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Şehitler Haftası mesajları 2022! En yeni, resimli Şehitler Haftası mesajları ve sözleri

14.04.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehitler Haftası mesajları 14 Nisan 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Nisan Perşembe günü başlayan şehitlerin anıldığı bu özel hafta 20 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Şehitler Haftası mesajları merak konusu oldu. İşte en yeni, resimli Şehitler Haftası mesajları ve sözleri...

Şehitler Haftası mesajları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Şehitlerin anıldığı bu özel haftanın başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 Perşembe, bitiş tarihi ise 20 Nisan 2022 Çarşambadır. Şehitler Haftası mesajları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En yeni, resimli Şehitler Haftası mesajları ve sözleri haberimizde...

ŞEHİTLER HAFTASI MESAJLARI 2022!

14 Nisan Şehitler haftası münasebeti ile Vatan Bayrak Ezan uğruna Canlarını Feda eden bütün Kahraman Şehitlerimizi saygıyla Rahmetle Anıyorum.
“Cennette şehitler vardır.!!! (Allah'a) aşık (Peygamberine) aşık, Candan vazgeçmiş şehitler vardır. (Ruhları şad olsun).
Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna mücadele veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor peygamber… Şehitler haftasın da Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yâd ediyorum.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şehitler haftası münasebeti ile tekrardan rahmet ve minnet ile yad ediyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker
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