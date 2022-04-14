Şehitler Haftası mesajları 2022! En yeni, resimli Şehitler Haftası mesajları ve sözleri

Şehitler Haftası mesajları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Şehitlerin anıldığı bu özel haftanın başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 Perşembe, bitiş tarihi ise 20 Nisan 2022 Çarşambadır. Şehitler Haftası mesajları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En yeni, resimli Şehitler Haftası mesajları ve sözleri haberimizde...

ŞEHİTLER HAFTASI MESAJLARI 2022!

14 Nisan Şehitler haftası münasebeti ile Vatan Bayrak Ezan uğruna Canlarını Feda eden bütün Kahraman Şehitlerimizi saygıyla Rahmetle Anıyorum.

“Cennette şehitler vardır.!!! (Allah'a) aşık (Peygamberine) aşık, Candan vazgeçmiş şehitler vardır. (Ruhları şad olsun).

Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna mücadele veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor peygamber… Şehitler haftasın da Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yâd ediyorum.