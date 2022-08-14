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  4. Sesleri duyup başını uzattığı sırada... 4 yaşındaki Rana'dan kahreden haber! Aile sinir krizi geçirdi

Sesleri duyup başını uzattığı sırada... 4 yaşındaki Rana'dan kahreden haber! Aile sinir krizi geçirdi

14.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. 39 yaşındaki Gürsel B. kiracıdan kalan, terastaki eski bir çekyatı evden çıkarmak için aşağıya attı. O sırada çekyat, alt kattaki balkondan başını uzatan 4 yaşındaki kızı Rana’ya çarptı. Hızla hastaneye götürülen Rana kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayın ardından emniyete götürülen baba, savcılığa sevk edildi.

Korkunç olay, Bayramiç ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı evin sahibi baba Gürsel B. kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Gürsel B., eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Dehşete düşüren olay ise bu hamlenin ardından gerçekleşti.

KORKUNÇ OLAY! TERASTAN ATILAN ÇEKYAT RANA'YA ÇARPTI

Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Gürsel B.'nin terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı.
Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser B. (33) ile baba Gürsel B. kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI! SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI! SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser B. ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

"KİRACIDAN KALAN ESKİ EŞYALARI BU ŞEKİLDE TEMİZLİYORLARDI"

"KİRACIDAN KALAN ESKİ EŞYALARI BU ŞEKİLDE TEMİZLİYORLARDI"
Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin ardından emniyete götürdüğü baba Gürsel B, daha sonra savcılığa sevk edildi. (DHA/AA)
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç
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