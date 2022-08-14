Sesleri duyup başını uzattığı sırada... 4 yaşındaki Rana'dan kahreden haber! Aile sinir krizi geçirdi

Korkunç olay, Bayramiç ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı evin sahibi baba Gürsel B. kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Gürsel B., eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Dehşete düşüren olay ise bu hamlenin ardından gerçekleşti.

KORKUNÇ OLAY! TERASTAN ATILAN ÇEKYAT RANA'YA ÇARPTI

Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Gürsel B.'nin terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı.

Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser B. (33) ile baba Gürsel B. kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI! SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser B. ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

"KİRACIDAN KALAN ESKİ EŞYALARI BU ŞEKİLDE TEMİZLİYORLARDI" Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı.