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  4. Sıcakları görüp montları kaldırmayın! Havalar birdenbire soğuyacak; bu illerde yaşayanları yağmur da bekliyor

Sıcakları görüp montları kaldırmayın! Havalar birdenbire soğuyacak; bu illerde yaşayanları yağmur da bekliyor

03.03.2024 08:31
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Mart ayı başlangıcında Türkiye havaların soğumasını hissediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre sıcaklıklar bazı bölgelerde 4-5 derece birden azalacak. Ayrıca çığ tehlikesi yaşanabilecek yerler için de uyarı geldi. Ankara, İstanbul ve İzmir için de hava durumu belli oldu. Peki bugün (3 Mart) hava durumu nasıl? Haftaya havalar ısınacak mı? İşte son hava durumu raporu...

Bugün yurt genelinde kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da gökyüzü bulutlu olacak, başkentte Ankara'dan sonra yağış da bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıklar düşecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVALAR SOĞUYOR

HAVALAR SOĞUYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 4-5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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