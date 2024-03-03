Sıcakları görüp montları kaldırmayın! Havalar birdenbire soğuyacak; bu illerde yaşayanları yağmur da bekliyor

Bugün yurt genelinde kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da gökyüzü bulutlu olacak, başkentte Ankara'dan sonra yağış da bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıklar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 4-5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C Parçalı bulutlu