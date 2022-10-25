Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca vitaminin çoğu çöpe gidiyor!

Avokado ve yeşil sebzelerin size uygun olmadığını düşünüyorsanız bu yazıdan sonra tekrar düşünmek zorunda kalacaksınız. Hastalıktan uzak sağlık bir yaşam için sağlıklı bir beslenmeye ihtiyacınız var. Birçok insanın yeşil besinlerden alması gereken temel vitamin, mineral ve liflere ihtiyacı var. Ancak çoğu kişi bu gerçeği görmezden geliyor.

Uzmanlar yeşil renkteki besinlerin vücudun sağlığını yükselten vitamin ve mineral sağlayan fitokimyasallarla ilgili olduğunu belirtiyor. Harvard Health Publishing'e göre fitokimyasallar, bitkilerde bulunan ve sağlık için gerekli olan (ve bitkilere renklerini, tatlarını ve kokularını veren) maddelerdir ve bunların sayısız faydasını keşfetmek için araştırmalar devam etmektedir. Yeşil sebzeler, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini, folat, kalsiyum, demir ve diğer besinleri sağlıyor, ancak miktarları yeşilin türüne göre değişiyor. Bu sebze ve meyvelerin hayranı olmasanız bile, bunları tüketerek tonlarca faydasından yararlanabilirsiniz.