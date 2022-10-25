Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca vitaminin çoğu çöpe gidiyor!

Avokado ve yeşil sebzelerin size uygun olmadığını düşünüyorsanız bu yazıdan sonra tekrar düşünmek zorunda kalacaksınız. Hastalıktan uzak sağlık bir yaşam için sağlıklı bir beslenmeye ihtiyacınız var. Birçok insanın yeşil besinlerden alması gereken temel vitamin, mineral ve liflere ihtiyacı var. Ancak çoğu kişi bu gerçeği görmezden geliyor.
Uzmanlar yeşil renkteki besinlerin vücudun sağlığını yükselten vitamin ve mineral sağlayan fitokimyasallarla ilgili olduğunu belirtiyor. Harvard Health Publishing'e göre fitokimyasallar, bitkilerde bulunan ve sağlık için gerekli olan (ve bitkilere renklerini, tatlarını ve kokularını veren) maddelerdir ve bunların sayısız faydasını keşfetmek için araştırmalar devam etmektedir. Yeşil sebzeler, özellikle yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini, folat, kalsiyum, demir ve diğer besinleri sağlıyor, ancak miktarları yeşilin türüne göre değişiyor. Bu sebze ve meyvelerin hayranı olmasanız bile, bunları tüketerek tonlarca faydasından yararlanabilirsiniz.
VÜCUDUN İHTİYAÇ DUYDUĞU BESİNLER
AVOKADO
Kolesterolü düşürmesiyle ünlü olan avokado aynı zamanda hücreleri geliştirmeye ve korumaya yardımcı olur. Göz sağlığınızı koruyan antioksidan olan lutein içerir. Lutein, körlük ve görme bozukluğunun 1 numaralı nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonunu iyileştirebilir veya önleyebilir.
KALE BİTKİSİ
Kale, turpgil sebzeler (lahana ailesi için süslü bir kelime) olarak bilinen güçlü ürün ailesine aittir. Kale bitkisi K vitamini zenginidir. K vitamini, kanın pıhtılaşmasına ve kemiklerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. C vitamini için mükemmel bir kaynak olan kale bitkisi, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur, böylece hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilir.
BRÜKSEL LAHANASI
Bir başka güçlü turpgiller sebzesi olan Brüksel lahanası, bağışıklık destekleyici C vitamini ile yüklüdür. Potasyum deposu olan Brüksel lahanası, kan basıncınızı düşürmenize ve inme riskinizi azaltmanıza yardımcı olur.
KİVİ
Öncelikle kiviyi kabuğuyla beraber yiyebileceğinizi unutmayın. C vitamini deposu olan kivi, aynı zamanda folat içerir. Folat, DNA ve diğer genetik materyalleri oluşturmaya yardımcı olmaktan hücrelerin bölünmesine yardımcı olmaya kadar her şeyi yapar. Kivi ayrıca daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olabilir. Araştırmalar kivinin uyku bozukluğu olanlar için faydalı olabilecek serotonin içerdiğini öne sürüyor.
YEŞİL ÇAY
Bir dizi araştırma, antioksidan dolu yeşil çayı bir sağlık harikası içeceği olarak kabul etti. Bunun nedeni, kafein ile birlikte bir tür polifenol olan kateşinler içermesi olabilir. Bu da metabolizma hızınızı ve yağ oksidasyonunuzu artırmaya katkıda bulunabilir. Araştırmalar, yeşil çayın kilo vermede rol oynayabileceğini öne sürüyor.