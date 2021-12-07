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  4. Sivas'ın kadın ustası Zehra Özkaynakçı erkeklere taş çıkartıyor! "Türkiye'de ilk olmak istiyorum"

Sivas'ın kadın ustası Zehra Özkaynakçı erkeklere taş çıkartıyor! "Türkiye'de ilk olmak istiyorum"

07.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın kadın ustası Zehra Özkaynakçı, tüm zorluklara rağmen mesleğinde başarıyla yol almaya devam ediyor. Sanayi çarşısının tek kadın ustası olan Özkaynakçı, atölyesinde metal işleriyle ilgilenip kaynak yapıyor, demir büküyor.

Sivas kent merkezinde bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 1 yıldır metal işçiliği yapan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Zehra Özkaynakçı, müşterilerini ustalığıyla şaşırtıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra çeşitli işlere yönelen ama bir türlü yapmak istediği işi bulamayan Özkaynaçı, aradığı işi sanayide buldu. Özkaynakçı şimdi toplumun erkek işi olarak nitelendirdiği ağır metal işlerini kadın eliyle başarıyla yapıyor. Atölyesinde kaynak yapan, demir büken ve çeşitli el işleri yapan Özkaynakçı, çevresindeki kadınlara da ilham olmak istiyor.

"DEMİR İŞİ YAPIYORUM"

Metal Tasarım Ustası Zehra Özkaynakçı, üretim yaparak daha çok para kazanacağını düşünerek bu işe başladığını belirterek, şunları söyledi:
“Bu işe başlamam bir anda olmadı. 2-3 yıldır ev hayatımda sürekli araştırmalar yaptım. Nasıl bir iş yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim diye araştırdım. Araştırmalarımda hangi işte daha fazla kar marjı olduğuna baktım ve üretim yaptığım zaman daha çok kazanacağımı anladım. Sonucunda bu işi yapmaya karar verdim. "
"Şimdi mekanik aksamları olmayan tekerlekli arabalar yapıyorum. Ayrıca artan malzemelerden dekoratif raf yapıyorum. Elimde olan her şeyi değerlendiriyorum. Ağırlıklı olarak demir işi yapıyorum.”

“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR”

“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR”
Özkaynakçı, sanayide çalışan tek kadın usta olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:
“Sanayideki tek kadın ustayım, görenler bazen şaşkınlıkla karşılıyor. Ben zorlanmıyorum çünkü kadın isterse her şeyi başarır. Mesleğimin ilk üç ayı annemin bodrumunda geçti. Bu sırada mesleğin eğitimini aldım. Mesela tornacıda demir bükme aletimi yaptırdım. Kayınbabam kaynakçı olduğu için gerekli eğitimlerin birçoğunu ondan aldım, en büyük destekçimde zaten odur."
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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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