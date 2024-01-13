Sosyal medya fenomeni 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği 6 hayat dersini paylaştı

İş hayatına endüstri mühendisliği ile başlayıp sosyal medyada içerik üreticiliğiyle devam eden Destina Çavdar özel yaşamından sık sık paylaşım yapıyor. 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği hayat derslerini 6 maddede sıralayan Çavdar'ın paylaşımı yüz binlerce kişi tarafından izlendi.