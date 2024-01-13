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    4. Sosyal medya fenomeni 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği 6 hayat dersini paylaştı

    Sosyal medya fenomeni 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği 6 hayat dersini paylaştı

    13.01.2024 17:31 | Son Güncelleme:
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    2.5 yıl önce kurumsal hayatı bırakıp Bodrum'a yerleşen ve dijital içerik üretmeye başlayan Destina Çavdar Alçı özel hayatından sık sık paylaşımlar yapıyor. Anneannesinin vefatının derin üzüntüsünü yaşayan fenomen isim 89 yaşında hayata gözlerini yuman anneannesinden öğrendiği 6 önemli hayat dersini sosyal medya hesabında paylaştı.

    İş hayatına endüstri mühendisliği ile başlayıp sosyal medyada içerik üreticiliğiyle devam eden Destina Çavdar özel yaşamından sık sık paylaşım yapıyor. 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği hayat derslerini 6 maddede sıralayan Çavdar'ın paylaşımı yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

    89 YAŞINDA VEFAT EDEN ANNEANNESİNDEN 6 HAYAT DERSİ!

    1) Yürüyüş en güzel spordur. Yürüyebildiğin her yere yürü. 

    2) Güzel kıyafetlerini özel günlere saklama, her gün şıkır şıkır ol. 

    3)  'Al dente' kıvamında pişirdiğin makarna kilo yapmaz. (İtalyanca bir terim olan 'al dente' az pişmiş anlamına gelmektedir. 

    4) Her zaman hakkını ara.

    5) Makyajını yatmadan önce mutlaka sil. 

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    yaşam isim
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