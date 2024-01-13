Sosyal medya fenomeni 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği 6 hayat dersini paylaştı

İş hayatına endüstri mühendisliği ile başlayıp sosyal medyada içerik üreticiliğiyle devam eden Destina Çavdar özel yaşamından sık sık paylaşım yapıyor. 89 yaşında vefat eden anneannesinden öğrendiği hayat derslerini 6 maddede sıralayan Çavdar'ın paylaşımı yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
1) Yürüyüş en güzel spordur. Yürüyebildiğin her yere yürü.
2) Güzel kıyafetlerini özel günlere saklama, her gün şıkır şıkır ol.
3) 'Al dente' kıvamında pişirdiğin makarna kilo yapmaz. (İtalyanca bir terim olan 'al dente' az pişmiş anlamına gelmektedir.
4) Her zaman hakkını ara.
5) Makyajını yatmadan önce mutlaka sil.