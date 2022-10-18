Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeninin müstehcen pozları başına bela oldu! İlk kez hapis cezası verildi

Sosyal medya fenomeninin müstehcen pozları başına bela oldu! İlk kez hapis cezası verildi

18.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da ilk kez bir sosyal medya fenomenine hapis cezası verildi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda cinsel içerikleri fotoğraf ve videolarını satarak para kazanan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Titus Low, ülkede ilk kez ceza alan dijital üretici oldu.

Güney Asya ülkesi olan Sigapur’da pornografik içerik üretimi ve satışı tamamen yasaklarla yasaklanmış durumda. Yetişkin filmlerinin izlenmesi ülke vatandaşları için yasak olmasa da sitelerin erişimine kısıtlama getiriliyor. Daha öncesinde biseksüel olduğunu açıklayan sosyal medya fenomeni Titus Low, paylaşımları nedeniyle 3 bin Singapur doları (yaklaşık 40 bin TL) para cezasına çarptırıldı ve sosyal medya hesabına erişimi engellendi. 22 yaşındaki fenomen isim mahkemenin kararına karşı gelerek hesabına giriş yaptı ve içerik üretmeye devam etti. Low’un içerik üretimine devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine fenomen isim bu kez de üç hafta hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİKAYET ÜZERİNDE DAVA AÇILMIŞTI

kapak2

Sosyal medyada çoğu erkeklerden oluşan yaklaşık 210 bin takipçisi bulunan Low, 2021 yılının Aralık ayında bir kadının 12 yaşındaki yeğeninin telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulduğunu söyleyerek şikayet etmesi üzerine tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan Low’un telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlarına el konulmuş, sosyal medya hesaplarına erişimi kapatılmıştı. Duruşmada savcılar, Low’un mahkemenin emirlerine karşı geldiğini ve verilen kararları ihall ettiğini tespit etti. Polis emrine uymadığını kabul eden Low, abonelerine içerik üretmek "zorunda" hissettiği için hesabına giriş yaptığını söyledi.

8

Avukat Kirpal Singh, CNN International'a yaptığı açıklamada müvekkilinin içeriklerinin "bilgisi, yetkisi ve rızası" olmadan dağıtıldığını belirtti. Singh, Low'un cezaya itirazda bulunmayarak hapse girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Cezaevi hayatını plandığını ifade eden Singh, “Meditasyon yapmayı ve kitap okumayı planlıyorum. Bu süreç bana iyi gelecek” dedi.

İŞTE TİTUS LOW'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...

Bir anda duman kapladı! Yolcular nefes alamayınca...

İnsan bacağı zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

İnsan bacağı zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Kıyafetini kimse anlamadı! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

Kıyafetini kimse anlamadı! Arkasını dönünce iyice şaşırttı

Kendisi 28, kocası 53 yaşında! “Cinsel hayatımız harika”

Kendisi 28, kocası 53 yaşında! “Cinsel hayatımız harika”

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.