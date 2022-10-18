Sosyal medya fenomeninin müstehcen pozları başına bela oldu! İlk kez hapis cezası verildi

Güney Asya ülkesi olan Sigapur’da pornografik içerik üretimi ve satışı tamamen yasaklarla yasaklanmış durumda. Yetişkin filmlerinin izlenmesi ülke vatandaşları için yasak olmasa da sitelerin erişimine kısıtlama getiriliyor. Daha öncesinde biseksüel olduğunu açıklayan sosyal medya fenomeni Titus Low, paylaşımları nedeniyle 3 bin Singapur doları (yaklaşık 40 bin TL) para cezasına çarptırıldı ve sosyal medya hesabına erişimi engellendi. 22 yaşındaki fenomen isim mahkemenin kararına karşı gelerek hesabına giriş yaptı ve içerik üretmeye devam etti. Low’un içerik üretimine devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine fenomen isim bu kez de üç hafta hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİKAYET ÜZERİNDE DAVA AÇILMIŞTI

Sosyal medyada çoğu erkeklerden oluşan yaklaşık 210 bin takipçisi bulunan Low, 2021 yılının Aralık ayında bir kadının 12 yaşındaki yeğeninin telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulduğunu söyleyerek şikayet etmesi üzerine tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan Low’un telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlarına el konulmuş, sosyal medya hesaplarına erişimi kapatılmıştı. Duruşmada savcılar, Low’un mahkemenin emirlerine karşı geldiğini ve verilen kararları ihall ettiğini tespit etti. Polis emrine uymadığını kabul eden Low, abonelerine içerik üretmek "zorunda" hissettiği için hesabına giriş yaptığını söyledi.

Avukat Kirpal Singh, CNN International'a yaptığı açıklamada müvekkilinin içeriklerinin "bilgisi, yetkisi ve rızası" olmadan dağıtıldığını belirtti. Singh, Low'un cezaya itirazda bulunmayarak hapse girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Cezaevi hayatını plandığını ifade eden Singh, “Meditasyon yapmayı ve kitap okumayı planlıyorum. Bu süreç bana iyi gelecek” dedi.