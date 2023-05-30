Galatasaraylılar sokağa döküldü! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku...

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar, Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın taraftarları, ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldü.