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Galatasaraylılar sokağa döküldü! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku...

30.05.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'da Türkiye'nin dört bir yanında yer alan taraftarlar, sokaklara döküldü.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar, Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın taraftarları, ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldü.

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