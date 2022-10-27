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  4. Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

27.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bariyere çarptıktan sonra takla atıp yan dönerek sürüklenen kamyonet alev alev yanarken içindeki sürücü yoldan geçen bir polis tarafından ölümden kurtarıldı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde, saat 22.45 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bariyere çarptıktan sonra takla atıp yan dönerek sürüklenen kamyonet alev alev yanarken içindeki sürücü yoldan geçen bir polis tarafından ölümden kurtarıldı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde, saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 AIB 581 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarpıp takla atarak yan yatıp yolda bir süre sürüklendi. Kaza sonrası kamyonet alev alarak yanmaya başladı. O sırada görev dönüşü evine giden bir polis memuru yanan aracın içindeki sürücüyü çıkartarak ölümden kurtardı. Kamyonet alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis, sürücünün kimliğini tespit etme çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı

Takla atıp sürüklenen kamyonet yandı, sürücüyü polis kurtardı
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Samsun

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