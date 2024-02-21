Tapınak Şövalyeleri'yle İstanbul turu! Adnan Oktar'ın karanlık ağı şaşkına çevirdi, yeni iddianamede yer aldı... Hepsiyle yakın temastaymış

Adnan Oktar hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede sapkın örgüt ağı ve karanlık ilişkileri bir kez daha deşifre edilirken; Oktar'ın 'Tapınak Şövalyeleri' ile yakınlığı hayret ettirdi.
Bin sayfalaık yeni iddianameye göre Adnan OKtar'ı bir kolu İsrail'de bir kolu da Amerika'daydı. İstihbarat servisleriyle ve ye altı örgütleriyle sıkı ilişkiler içerisindeydi. Masonik yapılardan olan Sanhedrin Meclisi'yle de diyalog halindeydi.
Dahası Amerika'dan gelen 'Tapınak Şovalyeleri' ile kameraların karşısına geçmiş, İstanbul turu attırmıştı. Söz konusu yayında Oktar "Sizleri aramızda görmek bizler için büyük mutluluk" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İddianamede örgütün güncel yapılanması anlatılırken, örgütün işleyişini daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar'ın cezaevinden avukatlar aracılığıyla dışarda bulunan örgüt üyelerine yazdığı notları göndererek, örgüt üyelerinin örgüt ile bağlarını koparmalarını engellemeye çalıştığı vurgulandı.
İddianamede örgütün güncel yapılanmasının şemasına da yer verildi. Örgüt lideri Adnan Oktar, yönetici konumunda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yer aldı. Onların altında ise 'Hukuk grubu' ve 'sosyal medya grubu' başlığı altında şüpheli isimleri yer aldı. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde 15 gün içerisinde 200 avukatla görüşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Daha önce 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar için yeni iddianamede 2 bin 758 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.