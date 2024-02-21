Tapınak Şövalyeleri'yle İstanbul turu! Adnan Oktar'ın karanlık ağı şaşkına çevirdi, yeni iddianamede yer aldı... Hepsiyle yakın temastaymış

SANHEDRİN MECLİSİ'YLE DİYALOG HALİNDEYDİ

Bin sayfalaık yeni iddianameye göre Adnan OKtar'ı bir kolu İsrail'de bir kolu da Amerika'daydı. İstihbarat servisleriyle ve ye altı örgütleriyle sıkı ilişkiler içerisindeydi. Masonik yapılardan olan Sanhedrin Meclisi'yle de diyalog halindeydi.