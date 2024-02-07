Tekrarlıyorsa dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyor... 'Ciddi komplikasyonlara yol açabilir' uyarısı

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, grip, nezle gibi mevsim hastalıklarından olan orta kulak iltihabı konusunda bilgi verdi. Orta kulağın, kulak zarı ve iç kulak arasında kapalı bir boşluk olduğunu belirten Uzm. Dr. Altunay, “Burayı geniz ile birleştiren kanal havalanmayı ve işitme için doğal ortamı sağlar. Bu yakın ilişki ile orta kulak üst solunum yollarının bir parçasıdır ve onların tüm değişimlerinden etkilenebilir. Kulak zarı ve orta kulak boşluğu genellikle enfeksiyon etkenleri nedeniyle şişer, sıvı birikir. Yani orta kulak iltihabı ya da otit dediğimiz rahatsızlığa yol açar. Bu istenmeyen sonucun boyutu arttıkça ağrı, ateş, işitme kaybı, bulantı, kusma gibi belirtilerle kendini belli eder” diye konuştu.