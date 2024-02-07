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    4. Tekrarlıyorsa dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyor... 'Ciddi komplikasyonlara yol açabilir' uyarısı

    Tekrarlıyorsa dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyor... 'Ciddi komplikasyonlara yol açabilir' uyarısı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.02.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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    Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, enfeksiyon vakalarındaki artışa paralel orta kulak iltihabı görülme sıklığının arttığını söyledi. Orta kulak iltihabının ciddi bir enfeksiyon olduğunu ve takibinin çok iyi yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Altunay, “Daha çok bebek ve çocuklarda gördüğümüz orta kulak iltihabı sürekli tekrarlanıyorsa, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonların başında da işitme kaybı yer alıyor. O nedenle takibinin çok iyi yapılmalı” dedi.

    KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, grip, nezle gibi mevsim hastalıklarından olan orta kulak iltihabı konusunda bilgi verdi. Orta kulağın, kulak zarı ve iç kulak arasında kapalı bir boşluk olduğunu belirten Uzm. Dr. Altunay, “Burayı geniz ile birleştiren kanal havalanmayı ve işitme için doğal ortamı sağlar. Bu yakın ilişki ile orta kulak üst solunum yollarının bir parçasıdır ve onların tüm değişimlerinden etkilenebilir. Kulak zarı ve orta kulak boşluğu genellikle enfeksiyon etkenleri nedeniyle şişer, sıvı birikir. Yani orta kulak iltihabı ya da otit dediğimiz rahatsızlığa yol açar. Bu istenmeyen sonucun boyutu arttıkça ağrı, ateş, işitme kaybı, bulantı, kusma gibi belirtilerle kendini belli eder” diye konuştu.

    KULAĞINA DOKUNUNCA AĞLIYORSA DİKKAT

    KULAĞINA DOKUNUNCA AĞLIYORSA DİKKAT

    Uzm. Dr. Altunay, orta kulak iltihabının yetişkinlerde nadir görülmesine rağmen, bebek ve çocuklarda özellikle kış aylarında, enfeksiyon vakalarının artış gösterdiği dönemlerde sık görüldüğüne dikkat çekti.

    Çocukların bağışıklık sistemlerinin yapılanması sırasında sık olarak üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) geçirdiklerini kaydeden Altunay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bebek ve çocukların orta kulağı geniz ile birleştiren kanalları kısadır ve burun-boğaz-geniz çok yakın ilişkidedir. Basit bir ÜSYE direkt orta kulak iltihabı olarak karşımıza çıkabilir ya da bir ÜSYE’yi takiben birkaç gün sonra orta kulak iltihabı ortaya çıkabilir. Belirtileri enfeksiyonun boyutuna ve çocuğun bünyesel özelliklerine göre farklılık gösterir. Bebeklik döneminde ateş, huysuzluk, uykudan ani uyanma, emme gücünün azalması, kulağa dokununca ağlama gibi durumlarda aile kulak iltihabından şüphe etmelidir. Derdini anlatabilen, ‘kulağım ağrıyor’ diyen çocuklar için de doktora başvurulmalıdır. Bu soruna işitme kaybı eşlik edebilir. Ağrının çok şiddetli olduğu durumlarda bazen kulak zarı aşırı baskıya maruz kaldığında KBB hekimince basit bir müdahale gerekebilir” dedi.

    "TEKRARLAYAN KULAK İLTİHABINA DİKKAT EDİLMELİDİR"

    "TEKRARLAYAN KULAK İLTİHABINA DİKKAT EDİLMELİDİR"

    Orta kulak iltihabının ciddi bir enfeksiyon olduğunu ve takibinin de iyi yapılması gerektiğini belirten Dr. Altunay, orta kulağın ilerleme belirtilerinden söz ederek tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

    “İltihap nadir de olsa iç kulak, kemik yapılara ve yakın komşu beyin zarına doğru ilerleyebilir. Mevcut tedaviye rağmen yakınmaların sürmesi; şiddetli kulak ağrısı, bulantı, kusma, kulak arkası kemik bölümde ağrı kızarıklık, uykuya eğilim, işitme kaybında artma halinde aileler dikkatli olmalıdır. Hastaneye yatış ve acil KBB girişimleri gerekebilir. Tekrarlayan kulak iltihabı durumlarında geniz eti, kulak tüpü gibi cerrahi girişimler KBB hekimi ile değerlendirilmelidir. Özetle daha çok bebek ve çocuklarda gördüğümüz orta kulak iltihabı sürekli tekrarlanıyorsa ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonların başında da işitme kaybı yer alıyor. O nedenle takibi şart bir hastalık, ihmal edilmemeli.”

    (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    orta kulak iltihabı
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