Tesisatçıyı aramadan önce bilmelisiniz! Tıkanmış lavaboyu saniyeler içinde açan etkili yöntem

GİDER BORUSU TEMİZLİĞİ

Kimyasal reaksiyonlar işe yaramazsa, fiziksel olarak uzaklaştırmanız gerekebilir. Lavabonuzun altında yer alan dirsek boru zamanla yağ ve küçük döküntüleri toplayan kavisli bir borudur. Yapısı nedeniyle, mutfağınızdaki tıkanmaların çoğunun nedeni haline gelir. Önce lavabodaki suyu alın. Daha sonra borunun altına bir kova koyun. Bu kavisli boru gevşetmeniz gereken somunlu 2 boruya bağlanır. Burada muhtemelen tıkanıklığa neden olan yiyecek parçaları, yağ ve diğer döküntüleri göreceksiniz. Bir eldiven yardımıyla birikmiş atıkları temizleyin daha iyi sonuç için sıcak su ile yıkayın. İşiniz bittiğinde boruları tekrar takın.