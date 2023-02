Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı öncesi konuştu: Hayatımızın en zor maçını oynayacağız!

"İNSANLARIN DAHA İYİ NASIL MUTLU EDERİZ ONA BAKACAĞIZ"

’Yaşanan depremin ardından bu maça hazırlanmak için tesislerde neler yaşadınız?’ sorusuna ise Avcı, "Süreç, İstanbul’daki son müsabakanın ertesi günü oldu. Her dakikada geçtikçe ciddiyetin farkındalığına vardık. İnanın hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Nasıl bir karar çıkacak bunları bilmiyorsunuz. Kendi coğrafyasında bunu yaşamamış insanlar ve tedirginlikleri var. Sonrasındaki süreç iletişim kurarak anlatarak her geçen gün daha şaşkınlıklar azalarak devam ettiği her vatandaşın olduğu gibi oyuncuların hassasiyetleri duyguları. Oyunculara kullandığım ifade şu, iyileştirme ve birleştirme gücü var oyunun. UEFA bunu oynamaya ve bu bölgeyi güvenli kılıp oynamaya karar vermiş. Bundan sonra biz bunun iyileştirme, birleştirme insanları daha mutlu nasıl edeceğiz buna bakacağız. Her geçen gün adım adım işin içine germeye çalışıyoruz. Dün daha iyi gözüküyordu. Sahadaki oyuncuların enerjisi umarım yarın sahaya olumlu bir şekilde yansır. Sonucu cebimizi alır ve ülkemize en ufak bir şekilde dokunmuş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.