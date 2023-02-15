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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı öncesi konuştu: Hayatımızın en zor maçını oynayacağız!

15.02.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yunan futbolcu Manolis Siopis, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Ülkemizde yaşanan depremden dolayı oldukça üzüntülü olduklarını belirten Avcı, "Hayatımızın en zor maçını oynayacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN O SÖZLERİ:

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı acı ve üzüntülerinin çok büyük olduğunu belirten Avcı, "Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızda en zor önemli günlerinde en zor maçına hazırlanıyoruz" dedi.

Böyle maçlara hazırlanmak kolay olmadığını ifade eden Abdullah Avcı, "Hepimizin bu oyun organizasyonuna odaklanmamız gerçekten zor. Adım adım gün gün iletişim kurarak daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İletişim kurarak daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici gücüne son derece inananlardan birisiyim ve senelerdir kullanıyorum. Yarın da en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

YARDIM ELİ UZATANLARA TEŞEKKÜR

YARDIM ELİ UZATANLARA TEŞEKKÜR

"Dünyanın her yerinden, Vietnam, Avrupa, Asya’ya kadar ülkemize gelip çalışan herkese teşekkür ederim. Ülkemize sivil, resmi kurumlarımıza yardım eli uzatan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yarın sahada bununla beraber bu oyunun birleştirme iyileştirme gücüyle herkesin bir araya gelip tek yürek olduğu yerde bu oyunla rekabette birbirine saygı göstererek devam etmesi arzumuz"

"GEÇİŞLERDE ETKİLİ OLABİLEN BİR TAKIM"

"GEÇİŞLERDE ETKİLİ OLABİLEN BİR TAKIM"

Basel’in sportif direktörü ile yoluna devam ettiğini vurgulayan Abdullah Avcı, istikrarlı bir kulübe karşı oynayacaklarını belirterek, "20 senedir Avrupa kupalarında devamlı istikrarlı katılan takım. 8 kere Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynamış takım. Avrupa’da iyi yerlerden yatırım amaçlı aldıkları genç kiralık oyuncular kullanıyorlar. Genç ve dinamik olması savunmada ve hücumda geçişlerde etkili olabilen bir takım. Konferans Ligi’nde başından itibaren 12 müsabaka oynadılar. Grup maçları oynadılar, 2. oldular. Biz yarın bütün enerjimizle ve duygumuzla şu anda yaşadığımız süreçten ülkenin birazcık yüzünü güldürüp kafalarını biraz oyuna çevirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Yarın da en iyi şekilde maça çıkacağız. Şimdiden bu pozitif enerji için herkese teşekkür ederim" dedi.

"İNSANLARIN DAHA İYİ NASIL MUTLU EDERİZ ONA BAKACAĞIZ"

"İNSANLARIN DAHA İYİ NASIL MUTLU EDERİZ ONA BAKACAĞIZ"

’Yaşanan depremin ardından bu maça hazırlanmak için tesislerde neler yaşadınız?’ sorusuna ise Avcı, "Süreç, İstanbul’daki son müsabakanın ertesi günü oldu. Her dakikada geçtikçe ciddiyetin farkındalığına vardık. İnanın hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Nasıl bir karar çıkacak bunları bilmiyorsunuz. Kendi coğrafyasında bunu yaşamamış insanlar ve tedirginlikleri var. Sonrasındaki süreç iletişim kurarak anlatarak her geçen gün daha şaşkınlıklar azalarak devam ettiği her vatandaşın olduğu gibi oyuncuların hassasiyetleri duyguları. Oyunculara kullandığım ifade şu, iyileştirme ve birleştirme gücü var oyunun. UEFA bunu oynamaya ve bu bölgeyi güvenli kılıp oynamaya karar vermiş. Bundan sonra biz bunun iyileştirme, birleştirme insanları daha mutlu nasıl edeceğiz buna bakacağız. Her geçen gün adım adım işin içine germeye çalışıyoruz. Dün daha iyi gözüküyordu. Sahadaki oyuncuların enerjisi umarım yarın sahaya olumlu bir şekilde yansır. Sonucu cebimizi alır ve ülkemize en ufak bir şekilde dokunmuş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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