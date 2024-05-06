Türk akademisyenlerden kansere umut ışığı: Tedavide kullanılabilecek ilaç patent aldı! 3 yıl boyunca çalıştılar

"DÜNYANIN EN ÇOK ZARAR GÖRDÜĞÜ KANSER TEDAVİSİNE BİR IŞIK DA BİZ YAKMIŞ OLURUZ"

Prof. Dr. Gerçek, günümüzde en çok meme ve prostat kanserinin zarar verdiğini ve bu kanser türlerinin tedavisine bir ışık da kendilerinin yaktığını belirtti. Üç yıldır devam eden projenin henüz tamamlanmadığını belirten Gerçek, “Şu anda dünyanın en çok zarar gördüğü kanserin tedavisine bir ışık da biz yakmış oluruz.