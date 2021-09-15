Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'a bir de şimdi bakın! Güzelliğiyle nefes kesiyor

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın 36 yaşındaki kızı Yağmur Ünal, güzelliğiyle nefes kesiyor. Ünal, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutuluyor.
İŞTE YAĞMUR ÜNAL'IN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:
Yağmur Ünal, 1983-1987 yılları arasında evli kalan Türkan Şoray ve Cihan Ünal çiftinin kızı...
Yağmur Ünal, babasının Türkan Şoray'dan önceki evliliğinden olan ablası Irmak Ünal'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
Ünal, annesiyle verdiği sevgi dolu pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
''Annem televizyonda olmak istemiyor''
Yağmur Ünal, annesinin ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili "Annem televizyonda olmak istemiyor. Yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok" yorumunu yapmıştı.
Adı bir dönem oyuncu Görkem Sevindik ile aşk dedikodularına karışan Yağmur Ünal, bir erkekte aradığı özellikleri şu sözlerle ifade etmişti:
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