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  4. Türkiye'nin konuştuğu Eylem Tok olayında flaş gelişme! Kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu Eylem Tok olayında flaş gelişme! Kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 23:02
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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyeti olmadan kullandığı arabayla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki T.C, annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin konuştuğu acı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araçların yarıştığı o anlar, Eylem Tok'un kazayı öğrendiği an ve olay yerine gidişi de görülüyor. İşte detaylar...

İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu T.C, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok son olarak oğluyla birlikte New York'ta görüntülenmişti.

Türkiye'nin konuştuğu kazadan yeni görüntüleri Gazeteci Emrullah Erdinç, YouTube yayınında gösterdi. İşte detaylar...

YARIŞ YAPTIKLARI ANLAR...

YARIŞ YAPTIKLARI ANLAR...

Emrullah Erdinç o görüntülerde olanları şu şekilde sıralıyor;  O sırada yarış yapıyorlar. T.C ve Ö.D o kadar hızlı gidiyorlar. 160'a frene bastığı halde zor düşüyor. Normalde o arabanın 160 ile viraja girdiğinde bu kadar savrulmaması gerekiyor.  En son gösterge 160'ı gösteriyor. Frene bastıktan sonra 160.  Bu hızla virajı alamayıp Murat Aci ve 4 kişiye birden çarpıyor.

Emniyet şeridinde bekleyen 3 ATV aracına çarpıyor. 5 kişiye çarpıyor. Oğuz Murat Aci ile bir arkadaşı uçurumdan uçuyorlar su kanalına doğru.  Diğer 3 kişi caddede kalıyor. Facia diyebiliriz.

Önceki araç T.C'nin arkadaki araç ise Ö.D'nin aracı. Kaza olduktan sonra T.C, 112'i arayacağı halde Eylem Tok'u arıyor.

EYLEM TOK'UN KAZAYI ÖĞRENDİĞİ AN...

EYLEM TOK'UN KAZAYI ÖĞRENDİĞİ AN...

Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte oturuyorlardı. Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde 'Bu kazayı bilmiyordum' demişti. Eylem Tok'un kazayı öğrendiği an karşısında oturuyordu.

Saat 23.30'da. Apar topar mekandan ayrılıyor. Hesabı bile ödemeden haberi alır almaz mekandan çıkıyorlar.  

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Anahtar Kelimeler:
görüntü kaza Eylem Tok
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