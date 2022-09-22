Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Uzmanlar, yıldız isimlerin formda kalmak için uyguladıkları çılgınca yöntemlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bu çılgın ve tuhaf yöntemleri uygulamak aslında hiç iyi bir fikir değil. Gönüllü olarak binlerce arı tarafından sokulmaktan tutun da kendi kanını yüze sürmeye kadar birbirinden garip alışkanlıkları olan ünlü isimler, bunları açık açık itiraf etmekten çekinmiyor. İşte bazı ünlü isimlerin garip uygulamaları ve uzmanların yorumları... Uzmanları çıldırtan TikTok akımı: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

ÜNLÜ İSİMLERİN UYGULADIĞI ASLA YAPILMAMASI GEREKEN GÜZELLİK UYGULAMALARI

GWYNETH PALTROW Çoğumuz bir sürü arının bizi sokmasından memnun olmazdık ama aktris Gwyneth Paltrow kelimenin tam anlamıyla apiterapi savunucusu. Paltrow, The New York Times'a verdiği demeçte, "Binlerce yıllık bir tedavi... İnsanlar bunu iltihap ve yara izlerinden kurtulmak için kullanıyor" dedi. Sağlık uzmanı Megan Ayala, apiterapinin hiç de iyi bir fikir olmadığını söylüyor: "Arı sokması tedavisi, bal arıları için gerçek ölümdür, arılara karşı zalimce bir davranıştır". Ayala alerjisi olanlar için arı zehrinin vücutta bir histamin tepkisine neden olduğu konusunda uyarıyor: "Bu, şişmiş, kızarık cilt gibi tahrişlerden yaşamı tehdit edebilecek ciddi alerjik reaksiyonlara kadar her şeye neden olur."

KIM KARDASHIAN Kim Kardashian'ın yüzüne kendi kanını enjekte edilmiş çılgın görüntüsünü kim unutabilir? İşlem, trombosit açısından zengin plazma (PRP) tedavisi veya daha yaygın olarak "vampir yüz bakımı" olarak bilinir. Bir doktor sizden kan alır, ardından enjekte etmeden veya topikal olarak uygulamadan önce PRP'yi çıkarmak için bir santrifüjde döndürür. Kardashian daha sonra çok acı verici olduğunu söyleyerek yaptığından pişman olduğunu açıkladı. Megan Ayala, yarım kalmış teoriye göre "vampir yüz bakımı"nın genç cilt hücrelerinizi yenilemesi gerekiyor. Ancak bunun hiçbir bilimsel kanıtı yok dedi.

MADONNA Dünyaca ünlü sanatçı Madonna verdiği bir röportajda kendi idrarını düzenli olarak içtiğini itiraf etmişti. Sağlık uzmanı Megan Ayala, bunun sadece iğrenç olmakla kalmayıp birçok hastalığa neden olabileceğinin altını çizdi. Ayala, "İdrar tüketmek bakteri ve toksinlerin doğrudan vücudunuza girmesine neden olabilir ve böbrek ve birçok hastalığa yol açabilir" dedi.