Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

GWYNETH PALTROW

Çoğumuz bir sürü arının bizi sokmasından memnun olmazdık ama aktris Gwyneth Paltrow kelimenin tam anlamıyla apiterapi savunucusu. Paltrow, The New York Times'a verdiği demeçte, "Binlerce yıllık bir tedavi... İnsanlar bunu iltihap ve yara izlerinden kurtulmak için kullanıyor" dedi. Sağlık uzmanı Megan Ayala, apiterapinin hiç de iyi bir fikir olmadığını söylüyor: "Arı sokması tedavisi, bal arıları için gerçek ölümdür, arılara karşı zalimce bir davranıştır". Ayala alerjisi olanlar için arı zehrinin vücutta bir histamin tepkisine neden olduğu konusunda uyarıyor: "Bu, şişmiş, kızarık cilt gibi tahrişlerden yaşamı tehdit edebilecek ciddi alerjik reaksiyonlara kadar her şeye neden olur."