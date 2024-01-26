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Ünlü şarkıcı Ayşe Dinçer, 117 yaşındaki ninesinin uzun ömür sırrını açıkladı! "Tereyağı, limonata..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen Ankaralı Ayşe olarak tanınan Ayşe Dinçer bugün katıldığı programda babaannesinin yaşam sırrını açıkladı. Şarkıcı, "Babaannem sadece tereyağı yer. Günlük 1 çay bardağı şekerli limonata içer. Mısır unu tüketir... "dedi.

Katıldığı programda gündeme ilişkin konuşan Ayşe Dinçer babaannesinden bahsetti. 117 yaşındaki kadının yaşam sırrını verdi.

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117 YAŞINDAKİ NİNESİNİN UZUN ÖMÜR SIRRINI AÇIKLADI

Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelen şarkıcı Ayşe Dinçer çok konuşulan isimler içerisinde yer alıyor. 

Ünlü şarkıcı TV8'de ekrana gelen "Aramızda Kalsın" programına konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalar yapan şarkıcı ayrıca 117 yaşındaki babannesinden bahsetti.

Ankaralı Ayşe, babaannesi Nazife Hanım'ın 117 yaşında olduğunu söyleyerek, uzun ömür sırrını açıkladı.

Şarkıcı şunları söyledi:

"Babaannem sadece tereyağı yer. Günlük 1 çay bardağı şekerli limonata içer. Mısır unu tüketir... Mısır unu, buğday unu karışımı bazlama yer. 2 öğün yer ve saat 6'dan sonra su dışında hiçbir şey yemez ve içmez. Öğle aralarında taze mevsim meyvelerini de tüketir."

Ankaralı Ayşe; Nazife Hanım'ın hafızasının yerinde olduğunu, evinin işini kendisini yaptığını ve gelinlerinin yaptığı ev işlerini beğenmediğini de ifade etti.

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