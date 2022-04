Ünlülerden iftar açıklaması! "Sanatçı politik fikirlerini içinde saklar"

Ramazanın 15'inci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olan sanatçılar, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldikleri iftar programını Anadolu Ajansına anlattı.

Sanatçı Orhan Gencebay, birçok sanatçının iftar programı vesilesiyle aynı çatı altında buluştuğunu, katılımcıların programdan memnun ayrıldığını söyledi.

"ŞEREFLE GİTTİK"

Devletin sanatçılara yönelik desteğini bir kez daha yanlarında hissettiklerini belirten Gencebay, "Tabii ki devletimiz, ülkemizin en büyük ismi, Cumhurbaşkanımız çağırdı. Biz de iftara şerefle gittik, vatandaş olarak gerekeni yaptık. Herkes de memnun oldu. Uzun zamandır birbirini görmeyen dostlar birbirini gördü. Bu arada Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp teşekkür etti ve gönül aldı. Harikaydı, çok iyiydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman içinde her sektörden insanla buluşmasının sevindirici olduğunu dile getiren Gencebay, Erdoğan'ın sanata değer verdiğini, bu kapsamda sanat camiasındaki bazı sıkıntıların olgunluğa erişeceğine inandığını vurguladı.

"Fikir mi önemli, cisim mi?" diye soran Gencebay, "Bize birinci derecede fikir ve duygu lazım. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas ve bunu bilen birisi. İnşallah her şey çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Orhan Gencebay, programda sektördeki eksikleri anlatmaya gayret gösterdiklerinin altını çizerek, müzik camiasında üretimin durduğunu, iftarda ilgili kişilerle bu konuyu görüştüklerini belirtti.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın iftarda kültür ve sanat camiasından isimleri ağırladığını, keyifli bir buluşma olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mütevazı ev sahipliğiyle herkesin hatırını tek tek sorduğunu anlatan Koçyiğit, konuşmasının da kendilerini tatmin ve onore ettiğini kaydetti.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Türkiye Cumhurbaşkanının iftar programına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Siyasetten uzak, kargaşadan uzak, herkesin sadece birbirine güzel baktığı bir ortam oluyor. Senede bir olan bu davette herkesin birbirini görmesi ve hatır sorması bana keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

"İNSANIN SEVDİĞİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ DOĞAL"

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının bütün kültür dünyasını ve sanatçıları tek bir çatı altında toplayıp, mübarek ramazan ayında iftar yapıyor olmasının kendi adına sevindirici olduğunu söyledi.

Pek çok alanda iştigal eden değerli sanatçıların bu vesileyle bir arada bulunduğuna dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "Beyefendi ve Hanımefendi sağ olsunlar, tek tek masaları ziyaret ettiler, sanatçılarla sohbet ettiler, hatırlarını sordular. Bu tip durumları önemsiyorum. Hem ramazan ayının birlik ve beraberlik tesisi açısından hem ramazan ayının kutsiyeti açısından hem de büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata, sanatçıya ve kültür hayatımıza verdiği değer açısından son derece ehemmiyetli buluyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la programda özçekim yapan Yenişehirlioğlu, "Eskiye dayalı bir hukukumuz vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla gönül birlikteliğimiz de vardır. Sevdiğim bir insandır, insanın sevdiğiyle fotoğraf çektirmesi son derece doğaldır." dedi.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşmasından rahatsızlık duyan kesimlerin olduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Özel bindirilmiş kıtalar var malumunuz. Bunlar 'Ne yapalım da çemkirelim, ne yapalım da hadiseyi küçük düşürelim?' şeklinde gayret içindeler ama acınacak durum. Ben hiç bunlara itibar etmiyorum. Benim kim olduğum, ne olduğum, sanatım, yazarlık hayatım, hukuk dünyasıyla yaptığım mazideki geçmişim, şimdi aktör olarak ortaya koyduğum performanslar zaten ortada. Niyetimiz, fikrimiz, yazdıklarımız, çizdiklerimiz, konferanslarda anlattıklarımız çok net ortada. Dolayısıyla böyle küçük, zayıf, vasıfsız tavırlara karşı zaten bir şey demiyorum. Bunlar olağan şeyler sosyal medyada ama ben yaptığımın arkasındayım ve de çok mutluyum açıkçası."

"BU DEVLETTİR, CUMHURBAŞKANININ DAVETİDİR"

Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah, davete nazikçe karşılık verdiklerini, iftarın gerçekleştiği salonda samimi bir ortam bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün sanatçılarla tek tek ilgilendiğini ve sohbet ettiğini vurgulayan Sabah, "Bu programın sosyal medyada bazı yerlere çekilmesini çok anlamsız buluyorum. Bir sanatçı politik fikirlerini içinde saklar, dışarı vermez ama bu bir devlettir, Cumhurbaşkanının davetidir. Buna bence daveti alan herkesin katılması çok normal, olağandır. Ben bunun başka yerlere çekilmesine karşıyım." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuda algı oluşturmak isteyen bir grubun olduğunu, bunu külliyen reddettiğini ifade eden Sabah, "Bu davete icabet eden herkesin yandaşlıkla itham edilmesini ben reddediyorum. Biz bütün ideolojilerle barışığız. Çünkü sanatçıyı her kesimden insan dinler, her kesimden seveni vardır." diye konuştu.

Coşkun Sabah, her zaman devletinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

"BÜTÜNLEŞME İFADESİ TAŞIYORDU"

Şarkıcı Metin Şentürk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her ortamda diyalog kurma imkanı bulduğunu, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erdoğan'ın da kendisini çok sevdiğini dile getirdi.

İftarın tevazu dolu ortamda gerçekleştiğinin altını çizen Şentürk, "Cumhurbaşkanımızın sanat dünyasına bildiğimiz yakınlığını yine yaşadık. Keyifli bir iftardı." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde sanat camiasının bu kadar geniş kapsamlı bir araya gelemediğine dikkati çeken Şentürk, yemekten ziyade verilen mesajı ve içeriği bakımından iftarı anlamlı bulduğunu kaydetti.

Şentürk, "Bence bu iftar güzel bir bütünleşme ifadesi taşıyordu, keyifli bir topluluk vardı. Dolayısıyla umarım bu mesaj da yerine ulaşır." diye konuştu.

"BÜTÜN KONUKLARLA TEK TEK İLGİLENDİ"

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun da samimi ortamda çok güzel bir iftar ve gece yaşadıklarını söyledi.

İftarın çok samimi bir ortamda cereyan ettiğini kaydeden Uzun, "Ben belki 10 yıl belki daha fazla oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabet etmeye çalışıyorum fakat hiç bu kadar enerjik, bu kadar neşeli, hiç bu kadar hayat dolu, hiç bu kadar sağlıklı görmemiştim. Bir yurttaş olarak onu böyle görmek benim adıma çok sevindirici oldu, çok mutluydum. Abartmıyorum, bütün konuklarla tek tek ilgilendi, herkesle birebir diyalog kurdu. Hal hatır sorduk birbirimize, o başarılar diledi, ben de muvaffakiyetler temenni ettim." ifadelerini kullandı.

Şoray Uzun, Erdoğan'ın başta kendisinin de olmak üzere birçok sanatçının yer aldığı sinema ve dizi filmlerindeki sahneleri iyi bildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını tatmin edici bulduğunu belirten Uzun, uzun zamandır göremedikleri meslektaşlarını bu vesileyle görme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.