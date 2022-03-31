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Ünlülerin doğal güzellik sırları

31.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadının kendine ait cilt bakımı ve güzellik sırları bulunuyor. Bu sırlar bazen oldukça etkili olabiliyor. Ünlülerin ciltlerin ve saçlarının güzellikleri herkes tarafından merak ediliyor. Aralarında oldukça şaşırtan güzellik sırları bulunuyor. İşte ünlülerin güzellik sırları…

Cildin, vücudun, saçın sağlıklı ve güzel görünmesi için çeşitli bakımlar yapılıyor. Daha estetik görünmek için birçok ürün kullanılsa da doğal yöntemler de sıkça tercih ediliyor. Ünlülerin eşsiz güzelliklerini nasıl sağladıkları merak ediliyor. Ünlüler güzellikleri için şaşırtan doğal yöntemler kullanıyorlar.

(Sabah)

ÜNLÜLERİN DOĞAL GÜZELLİK SIRLARI

JENNİFER LAWRENCE

JENNİFER LAWRENCE
Peelingin gücüne inanan ünlü oyuncu haftada iki kez mutlaka cildini ölü hücrelerden arındırıyor. Hafif dokulu bir peeling ürününü bakım rutinine ekleyen güzel yıldızın pürüzsüz ve genç teni bu adımın ne kadar önemli olduğunun kanıtı!

CHLOE GRACE MORETZ

CHLOE GRACE MORETZ
ABD'li oyuncu Chloe Grace Moretz, öneki gün doğal güzellik temalı bir proje için kamera karşısına geçti. Makyajsız haliyle objektiflere poz veren 23 yaşındaki aktris, güzellik sırlarını da verdi. Her gece yatmadan önce yüzüne zeytinyağı ya da bal maskesi uyguladığını söyleyen Moretz, "Filtresiz güzelliği seviyorum ve çoğunlukla makyaj yapmıyorum. Sadelik benim için anahtar kelime" dedi.

EMILY DIDONATO

EMILY DIDONATO
Makyajını silmeden uyumadığını ifade eden Emily DiDonato, cilt temizleme, bol su içme ve nemlendirici kullanmanın yanı sıra, dudaklarını ve kaşlarını fırçaladığını, antioksidan serumlar sürdüğünü ve dondurucu yüz maskesi uyguladığını söyledi.

SOFIA VERGARA

SOFIA VERGARA
Sofia Vergara Health dergisine verdiği röportajda güzellik sırrının kalendula yağı olduğunu söyledi. Cildinin kozmetik ürünlerine tepki verdiğini ifade eden oyuncu, "Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içinde ise çalıştığı için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum" dedi.

KATE HUDSON

KATE HUDSON
İster hızlıca uyanmak ister solgun görünümünü canlandırmak için Kate Hudson'ın gizli silahı buzlu su. Yüzünü buzlu suda birkaç saniye bekleten güzel yıldız hem cildini sıkılaştırıyor, hem de gözenek görünümünü anında azaltıyor.
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cilt bakımı Miranda Kerr
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