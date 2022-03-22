Ünlülerin şaşırtan güzellik sırları

Ünlülerin güzellik sırları hayranları tarafından merak ediliyor. Ekrandan gözüken ciltlerinin sağlıklı ve parlak görünümü her kadının ilgisini çekiyor. Peki bu sağlıklı ciltlerin altında yatan güzellik sırları nelerdir? Her kadının cildine iyi gelen farklılık gösteren maskeler vardır. Ünlü isimlerin cilt bakım tercihleri de farklılık gösteriyor. Ünlüler evde yaptıkları maskelerde doğal ürünleri tercih ediyorlar.

ÜNLÜLERİN GÜZELLİK SIRLARI

BENSU SORAL: CİLT BAKIMINDA KAHVE TELVESİNİ KULLANIYOR Bensu Soral, cildini annesinden öğrendiği kahve telvesi maskesiyle genç ve canlı tutmayı başarıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cilde canlılık kazandırma gibi özellikleri bulunan kahve maskesi nasıl uygulanıyor derseniz eğer cildiniz fazla yağlı ya da fazla kuru değilse sade Türk kahvesini alıyor, içinde bolca telve ve biraz su olacak kıvama getiriyorsunuz. Ardından parmaklarınızla hafifçe, dairesel hareketler yaparak yüzünüze ya da vücudunuzun diğer bölgelerine uyguluyor ve sonra da duruluyorsunuz. Eğer cildiniz yağlıysa bu karışıma bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave etmeyi, yağlıysa da 1 tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ve 1 yemek kaşığı yoğurt eklemeyi unutmuyorsunuz.

BURÇİN TERZİOĞLU: CİLDİNİ DAHA CANLI GÖSTERMEK İÇİN YUMURTA AKI Burçin Terzioğlu’da cildinin sağlığı için hamamı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle kese yaptırmanın cilt için önemli olduğunu da düşünüyor. Burçin Terzioğlu, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya göre yoğun set günlerinde yüzüne yumurta akı ve ardından buz uygulayarak cildini daha canlı göstermeyi başarıyormuş.

DEMET ÖZDEMİR: PÜRÜZSÜZ CİLDİNİ VÜCUT FIRÇASI VE YUMURTA- ZEYTİNYAĞI KARIŞIMIYLA SAĞLIYOR Demet Özdemir’in pürüzsüz cildinin sırrı hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu, cilt bakımında vücut fırçası kullandığını, duş sırasında yüzü ve vücudu için ayrı ayrı kullandığı bu fırçalar sayesinde vücudundaki kan dolaşımını hızlandırdığını ve pürüzsüz teninde bu uygulamanın büyük bir etkisi olduğunu söylüyor. Parlak ve sağlıklı saçları için ise yumurta ve zeytinyağı karışımı uyguluyor.

DEFNE SAMYELİ: GENÇ GÖRÜNÜMÜN SIRRI KAHVELİ YOĞURTLU MASKE Defne Samyeli, yaşından oldukça genç görünmesiyle cilt sırlarını merak ettiriyor. Yüzünde oluşan şişkinlikleri önlemek için kahveli yoğurtlu maske kullanıyor. Bu maske için 2 yemek kaşığı taze çekilmiş kahve (Tercihen Türk kahvesi), 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı tam yağlı yoğurdu bir araya getiriyor ve güzelce karıştırıp makyajdan arındırdığınız temiz cildinize sürüyorsunuz. Ardından yaklaşık 20 dakika bekletip suyla güzelce duruluyor, cildinizi maske kalıntılarından da arındırıyorsunuz. Gözlerinde oluşan şişkinlikler için ise salatalıktan yararlanıyor. Salatalığı 20 dakikadan daha uzun süre gözlerinde bekletiyor.