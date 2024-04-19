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    4. Uzman isim cilt bakımına başlama yaşını açıkladı! Pürüzsüz bir cildin sırlarını tek tek sıraladı

    Uzman isim cilt bakımına başlama yaşını açıkladı! Pürüzsüz bir cildin sırlarını tek tek sıraladı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.04.2024 15:59
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    Uzmanlar, 20’li yaşların, cilt bakımı rutinine başlamak ve sağlıklı cilt alışkanlıkları edinmek için ideal bir zaman olduğunu belirtiyor.

    Gün içinde dışarıda olduğunuz her an araç içinde dahi olsanız, cildin güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, “Dışarıya çıkmadan 15 dakika önce yüzünüze ve giysilerin kapatmayacağı alanlara güneş koruyucu uygulayın. Güneş koruyucuyu her zaman diğer cilt bakım ürünlerinden sonra ve makyajınızın altına sürün” dedi.


    Vitrin

    Doğan, “Konu bir cilt bakımı rutini oluşturmak olduğunda tutarlılık da çok önemlidir. Bir cilt bakım ürünü cildinizi tahriş etmediği sürece kullanmaya devam etmeniz gerekir. Çalışıp çalışmadığını anlamak en az 30 gün sürer. Bu kadar çok cilt bakımı trendi ve ürünü varken, tek bir rutini takip etmek zor olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz sonuçlar sizi başka bir veya iki ürün eklemeye teşvik edebilir. Bu anlaşılabilir. Yeni bir ürünü deneme isteği ya da rutin bir istekle karşı karşıya kaldığınızda bu gerçeği hatırlayın. Sonuç almak için ürünleri tutarlı bir şekilde kullanmanız gerekir. Sonuçları görmek zaman alır” diye konuştu. Prof. Dr. Doğan, önerilen cilt sağlığına yönelik temel alışkanlıkları şöyle sıraladı:

    "Sağlıklı alışkanlıklarla cildinizin en iyi görünmesini sağlayabilirsiniz

    Bronzlaşmayı bırakın: Bronzlaşma cildiniz ve sağlığınız için yüzde 100 zararlıdır. Bronzlaşma kırışıklıklara, kahverengi lekelere ve cilt kanserine neden olabilir. Eğer solaryum veya başka bir bronzlaşma cihazı kullanıyorsanız derhal kullanımını kesin.

    Cildinizi güneşten koruyun: Cildinizi güneşten korumak için gölge aramanızı, üzerinizi giysilerle örtmenizi ve SPF 30 veya daha yüksek, geniş spektrumlu koruma ve suya dayanıklılık sunan güneş kremi kullanmalısınız. Dışarıya çıktığınız her gün cildinizi güneşten korumak, cildinizi sağlıklı tutmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Güneş koruması olmadan mahallenizde dolaşmak, trene binmek ve açık otoparka gidip gelmek gibi günlük aktivitelerle cildinize sürekli zarar veriyorsunuz.

    Yatmadan önce daima makyajınızı çıkarın: Uyurken makyajı açık bırakmak cildinizi daha çabuk yaşlandırabilir ve sivilcelere neden olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz cilt bakımı trendlerine karşı dikkatli olun. Sosyal medyada gördüğünüz bazı cilt bakımı trendleri yarardan çok zarar getirebilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    cilt bakımı Güneş
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