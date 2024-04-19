Uzman isim cilt bakımına başlama yaşını açıkladı! Pürüzsüz bir cildin sırlarını tek tek sıraladı

Doğan, “Konu bir cilt bakımı rutini oluşturmak olduğunda tutarlılık da çok önemlidir. Bir cilt bakım ürünü cildinizi tahriş etmediği sürece kullanmaya devam etmeniz gerekir. Çalışıp çalışmadığını anlamak en az 30 gün sürer. Bu kadar çok cilt bakımı trendi ve ürünü varken, tek bir rutini takip etmek zor olabilir. Sosyal medyada gördüğünüz sonuçlar sizi başka bir veya iki ürün eklemeye teşvik edebilir. Bu anlaşılabilir. Yeni bir ürünü deneme isteği ya da rutin bir istekle karşı karşıya kaldığınızda bu gerçeği hatırlayın. Sonuç almak için ürünleri tutarlı bir şekilde kullanmanız gerekir. Sonuçları görmek zaman alır” diye konuştu. Prof. Dr. Doğan, önerilen cilt sağlığına yönelik temel alışkanlıkları şöyle sıraladı: