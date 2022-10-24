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Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

24.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el bombası, gümrük kaçağı malzeme ve sahte belge ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el bombası, gümrük kaçağı malzeme ve sahte belge ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; ‘5607 SKM’ çerçevesinde bin 460 paket sigara, 405 litre akaryakıt, bin 330 paket elektronik sigara likiti ele geçirilmiştir. ‘Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi Suçu’ bünyesinde yapılan çalışmalarda 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet sahte ikametgah belgesi ve 1 adet sahte doktor raporu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
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