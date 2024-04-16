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  4. Videoları 30 milyon izlenmeye ulaştı! Fenomen papağan Osman, ilahi duyunca kendinden geçiyor

Videoları 30 milyon izlenmeye ulaştı! Fenomen papağan Osman, ilahi duyunca kendinden geçiyor

16.04.2024 10:59
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Bursa'da sahibinin 'Osman' adını verdiği 5 yaşındaki papağan, ilahi duyunca kendinden geçiyor. Sahibinin sosyal medyadan paylaştığı Osman'ın videoları, 30 milyon izlenmeye ulaştı. Yavruyken aldığı ve dedesinin ismini verdiği 'Umbrella Kakadu' cinsi papağanının ilahi duyduğunda adeta kendinden geçtiğini, kanatlarını açıp, başını salladığını söyleyen Rahim Çakmak (35), “İlahiyi duyunca kendinden geçiyor Osman. O yüzden keşfedildi. Videoları daha çok izlendi” dedi.

Hobi olarak 10 yıldır kuşlarla ilgilenen ve aynı zamanda muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Rahim Çakmak, 5 yıl önce, yavruyken aldığı 'Umbrella Kakadu' cinsi papağanına, hayatını kaybeden dedesinin adı olan 'Osman' ismini koydu. Bir yıl boyunca eğitim verdiği papağanına 50'den fazla kelime öğreten Çakmak, aynı zamanda verdiği komutlarla, kendisine söylenenleri yerine getirmesini de sağladı. ‘Osman’ın, komutuyla yürüyerek kafesine gittiğini, çağırınca yanına geldiğini, birisine kızmasını istediğinde de çıkardığı seslerle kızgınlığını ifade ettiğini belirten Çakmak, “Osman'ı ilk aldığımda, bebekken, dedemin ismini koydum. Osman'ı, kendimizden, ailemizden bir parça gibi hissettik. Osman, evimize geldiğinde birkaç ay boyunca bizi ısırdı. Fakat sonrasında bizden bir parça oldu. Çocuklara, anneye, babaya karşı, bana karşı hep hassastır. Benim sesimi duysun yeter ki. Kapıyı vurup, ‘Açın kapıyı’ dediğim zaman, hemen ‘Baba, baba’ diye bağırıyor. Ailemizin bir ferdi olduğunu kendi de biliyor. Yabancılara karşı biraz agresif” diye konuştu.
Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İLAHİ DUYUNCA KENDİNDEN GEÇEN 'PAPAĞAN OSMAN' FENOMEN OLDU

‘VİDEOLARI 30 MİLYON İZLENDİ’

‘VİDEOLARI 30 MİLYON İZLENDİ’

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine papağanı ‘Osman’ın videolarını açtığı sosyal medya hesabından paylaştığını ve beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını belirten Çakmak, “Osman'ın videolarda yaptığı şovlar ve hareketler, izleyicileri ve takipçileri tarafından çok beğenildi. Osman'ın görüntülerini izleyenler şaşkınlık yaşıyor. 'Osman'ı bir kere kendi hesabımda paylaştım. Videoları milyonlara ulaştı. Ondan sonra yakın arkadaşım Ömer'in tavsiyesi üzerine, başka bir platformda hesap açtım. Videoları 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon izlendi. 8 ay içinde de muazzam bir takipçiye ulaştı” dedi.

'TAKİPÇİMİZ 15 BİN LİRA DEĞERİNDE KAFES GÖNDERDİ'

'TAKİPÇİMİZ 15 BİN LİRA DEĞERİNDE KAFES GÖNDERDİ'

‘Osman’ın kısa sürede sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Rahim Çakmak, şöyle konuştu: “Osman'ın eğitiminde çok uğraştık. Yemi olsun, maması olsun, tüy yapısı olsun, her konuda, her şeyiyle çok uğraştık, ilgilendik. Bir insan hastalandığında nasıl anlıyorsanız, o hastalandığında da bir şey olduğu zaman, kesinlikle hemen anlıyorum. Osman'ın takipçileri çok. Sosyal medya fenomeni kendisi. Bir ay önce Osman'a, Fransa'da bir takipçisi, özel yapım, 15 bin lira değerinde bir kafes göndermiş. Kimi takipçileri, ‘Osman'ın 10 bin liralık yemi benden’ diyor. Geçen gün 2 paket mama göndermiş takipçisi. Fenomen olduğu için, orada da heyecanla izleniyor. Osman'ın bir gün videosunu atmadığım zaman takipçileri, ‘Osman'da bir şey mi var, neden videosunu atmıyorsunuz’ gibi sorular soruyorlar.”

KANATLARINI AÇIP, BAŞINI SALLIYOR

KANATLARINI AÇIP, BAŞINI SALLIYOR

‘Osman’ın en büyük keyfinin ilahi dinlemek olduğunu, ilahi duyduğunda adeta kendinden geçtiğini, kanatlarını açıp, başını salladığını söyleyen Çakmak, “İlahi duyunca mest oluyor. Allah aşkı mı desek, ne desek. İlahiyi duyunca kendinden geçiyor Osman. O yüzden keşfedildi. Videoları daha çok izlendi” diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ilahi Papağan
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