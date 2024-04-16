Videoları 30 milyon izlenmeye ulaştı! Fenomen papağan Osman, ilahi duyunca kendinden geçiyor

'TAKİPÇİMİZ 15 BİN LİRA DEĞERİNDE KAFES GÖNDERDİ'

‘Osman’ın kısa sürede sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Rahim Çakmak, şöyle konuştu: “Osman'ın eğitiminde çok uğraştık. Yemi olsun, maması olsun, tüy yapısı olsun, her konuda, her şeyiyle çok uğraştık, ilgilendik. Bir insan hastalandığında nasıl anlıyorsanız, o hastalandığında da bir şey olduğu zaman, kesinlikle hemen anlıyorum. Osman'ın takipçileri çok. Sosyal medya fenomeni kendisi. Bir ay önce Osman'a, Fransa'da bir takipçisi, özel yapım, 15 bin lira değerinde bir kafes göndermiş. Kimi takipçileri, ‘Osman'ın 10 bin liralık yemi benden’ diyor. Geçen gün 2 paket mama göndermiş takipçisi. Fenomen olduğu için, orada da heyecanla izleniyor. Osman'ın bir gün videosunu atmadığım zaman takipçileri, ‘Osman'da bir şey mi var, neden videosunu atmıyorsunuz’ gibi sorular soruyorlar.”