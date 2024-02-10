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    4. Vücudu dipçik gibi yapan 'altın süt'! 1 bardağı bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor! Yağ yakımına yardımcı

    Vücudu dipçik gibi yapan 'altın süt'! 1 bardağı bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor! Yağ yakımına yardımcı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.02.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ganime Yıldırım, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendiren “altın süt” tarifinin soğuk algınlığı, öksürük ve uykusuzluğa karşı iyi geldiğini söyledi. Altın süt tarifi hem yağ yakımını hızlandırıcı özelliği hem de içeriğindeki sayısız fayda ile oldukça seviliyor.

    Kış aylarıyla birlikte bağışıklığın düştüğüne ve havaların soğuması ile kapalı alanlarda daha çok zaman geçirildiğine dikkat çeken Yıldırım, “Bu durumlar grip, öksürük, bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor” dedi.

    Altın süt metabolizmayı hızlandırmada, uzun süreli tokluk sağlamada, sindirimi düzenlemede ve bağışıklığın güçlenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca doğal ağrı kesici özelliği gösterir, zerdeçalın içeriğindeki curcumin immün sistemi güçlendiren antioksidan özelliğe sahiptir.

    Yıldırım, “Altın süt, bağışıklık sistemini desteklemek ve soğuk havalarda genel sağlığı iyileştirmek amacıyla tüketilen bir içecek olarak öne çıkar” ifadelerini kullandı.

    ALTIN SÜT

    ALTIN SÜT

    Ana maddesi zerdeçal olan karışım katılan süte, verdiği renk nedeniyle “altın süt” olarak adlandırıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

    “Altın sütün içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine, bağışıklığı güçlendirirken kilo verilmesine yardımcı olur. Serbest radikalleri vücuttan atarak, temizler. Hamile ve emziren annelerin tüketmesi doktor onayı olmadan uygun görülmemektedir.”

    MALZEMELERİ VE HAZIRLANIŞI

    MALZEMELERİ VE HAZIRLANIŞI

    Yıldırım, altın sütün malzemeleri ve hazırlanışı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

    “Malzemeler: 2 bardak süt, 2 çay kaşığı zencefil, 2 çay kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal, isteğe bağlı 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı.

    Hazırlanışı: Sütü bir cezveye alın ve kısık ateşe koyun. Süt ısındıktan sonra zencefil, zerdeçal, karabiber ve tarçını ekleyin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın. İçine bal ve isteğe bağlı olarak Hindistan cevizi yağını ekleyip sıcak bir şekilde tüketin.

    Son bir uyarı; mide rahatsızlıkları olanlar, tansiyon hastaları, gebeler ve alerjik sorunları olanlar tüketmemelidir. Bu tür içecekleri tüketmeden önce bir diyet uzmanı ile görüşebilirsiniz.”

    (İHA)

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    altın süt tarifi
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