Vücudu dipçik gibi yapan 'altın süt'! 1 bardağı bağışıklığı çelik gibi güçlendiriyor! Yağ yakımına yardımcı

Hazırlanışı: Sütü bir cezveye alın ve kısık ateşe koyun. Süt ısındıktan sonra zencefil, zerdeçal, karabiber ve tarçını ekleyin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın. İçine bal ve isteğe bağlı olarak Hindistan cevizi yağını ekleyip sıcak bir şekilde tüketin.

Son bir uyarı; mide rahatsızlıkları olanlar, tansiyon hastaları, gebeler ve alerjik sorunları olanlar tüketmemelidir. Bu tür içecekleri tüketmeden önce bir diyet uzmanı ile görüşebilirsiniz.”

(İHA)