Yapış yapış olan yağdanlıkları tertemiz yapıyor! Yağ kalıntılarını tek seferde söküp atıyor

Mutfak temizliğinde baş ağrıtan sorunlardan biri olan yağdanlık kalıntıları artık problem olmaktan çıkıyor. Bu basit yöntemle yağ kalıntılarını tek seferde temizlemek mümkün. Yapış yapış olan yağdanlıkları adeta tertemiz yapacak bu pratik çözümü öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.
Bir kaba eşit oranda beyaz sirke ve bulaşık deterjanı ekleyin.Bu karışımı yağdanlığın üzerine sürün ve bir süre bekleyin.Ardından bir sünger veya yumuşak bir fırça ile yağ kalıntılarını temizleyin.
Yağdanlığın üzerine biraz karbonat serpin.Ardından üzerine beyaz sirke dökün.Bu reaksiyonun oluşmasını bekleyin ve sonra bir bez veya sünger ile temizleyin.
Bir kaba karbonat ve limon suyu ekleyerek bir macun oluşturun.Bu karışımı yağdanlığın üzerine sürün ve bir süre bekleyin.Daha sonra ılık su ve bir bez yardımıyla temizleyin.