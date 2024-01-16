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    4. Yapış yapış olan yağdanlıkları tertemiz yapıyor! Yağ kalıntılarını tek seferde söküp atıyor

    Yapış yapış olan yağdanlıkları tertemiz yapıyor! Yağ kalıntılarını tek seferde söküp atıyor

    16.01.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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    Mutfaklarda sıkça kullanılan yağdanlıklar üzerinde biriken yağ kalıntıları sonucu zamanla yapış yapış olabiliyor. Basit bir yöntemle yağdanlıklarda oluşan yağ kalıntılarını tek seferde söküp atmak mümkün. İşte yapış yapış olan yağdanlıkları ayna gibi parlatan yöntem...

    Mutfak temizliğinde baş ağrıtan sorunlardan biri olan yağdanlık kalıntıları artık problem olmaktan çıkıyor. Bu basit yöntemle yağ kalıntılarını tek seferde temizlemek mümkün. Yapış yapış olan yağdanlıkları adeta tertemiz yapacak bu pratik çözümü öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

    YAĞDANLIKLARI BÖYLE TEMİZLEDİĞİNİZDE YAĞ KALINTISINDAN ESER KALMIYOR!

    SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI

    SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI

    Bir kaba eşit oranda beyaz sirke ve bulaşık deterjanı ekleyin.Bu karışımı yağdanlığın üzerine sürün ve bir süre bekleyin.Ardından bir sünger veya yumuşak bir fırça ile yağ kalıntılarını temizleyin.

    KARBONAT VE SİRKE REAKSİYONU

    KARBONAT VE SİRKE REAKSİYONU

    Yağdanlığın üzerine biraz karbonat serpin.Ardından üzerine beyaz sirke dökün.Bu reaksiyonun oluşmasını bekleyin ve sonra bir bez veya sünger ile temizleyin.

    KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI

    KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI

    Bir kaba karbonat ve limon suyu ekleyerek bir macun oluşturun.Bu karışımı yağdanlığın üzerine sürün ve bir süre bekleyin.Daha sonra ılık su ve bir bez yardımıyla temizleyin.

    BUHAR

    BUHAR
    Yağdanlığı bir süre buharla temizlemek, yağ kalıntılarını çözebilir. Bir su kaynatıcısı veya buhar makinesi kullanarak yağdanlığın üzerine buhar uygulayın. Ardından bir bez veya sünger ile temizleyin.
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    Anahtar Kelimeler:
    yağdanlık Göz
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