Yarı yıl tatilinde evde çocuklarla yapılacak en eğlenceli 7 etkinlik! Bu aktiviteleri daha önce hiç duymadınız

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak on altı gün sürecek yarıyıl tatiline girecek. Tatil sürecinde evde olacak olan çocukları ekran başında bırakmak yerine eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu hale getirmeye ne dersiniz? İster soğuk kış günlerinde evde sıcacık bir atmosferde olsunlar ister dışarıda karın tadını çıkarsınlar, çocuklarınızın yarı yıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için önerilerimize haberimizden ulaşabilirsiniz.
Çocuklarınıza boyanabilir tişörtlerden satın alıp moda tasarımcı olmalarına fırsat tanıyabilirsiniz.
Kağıt tabak, dondurma çubuğu ve birkaç balonla gerçek bir tenis müsabakası düzenleyin. Bu muhtemelen çocukların evde yapabileceği en güvenli spor. Hem endişelenmenize de de gerek yok çünkü çocuklarınız bu topla çok sevdiğiniz vazoyu kıramazlar.
Kendi oyun hamurunuzu yapın. İhtiyacınız olanlar: 1 su bardağı tuzsuz tereyağıI, 2 yemek kaşığı yoğun krema, 1/2 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı), 6-7 su bardağı pudra şekeri, gıda boyası (isteğe bağlı). Tereyağını köpükleşinceye kadar karıştırın. Bir yandan elektrikli mikserle karıştırarak pudra şekerini ilave edin. Hamur şekle girecek sertlikte olmalı. Arzuya göre biraz vanilya ekleyin. Hamuru pudra şekeri serpilmiş bir tezgahta yoğurun. Birkaç farklı renkte hamur yapmak isterseniz, hamuru parçalara bölüp farklı renkte gıda boyaları ekleyin. Beyaz hamur da gayet iyi iş görüyor. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geçebilirsiniz! Hamurunuzu açın, hamurdan değişik şekiller kesin, yaratıcılığınızı kullanın.
Eğer çocuğunuz kumla oynamayı seviyorsa bu eğlenceli aktiviteyi deneyin. İçi şekerle dolu bir kutu ve bir kalem kullanarak çocuğunuza harfleri ve rakamları yazmayı öğretebilirsiniz. İlkokula giden ve okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklar için oldukça eğitici bir aktivite.
İhtiyacınız olanlar: 1 balon, küçük bir plastik dinozor (veya bir canavar) oyuncağı, su, gıda boyası (isteğe bağlı), bir çekiç, bir çift koruyucu gözlük. Minyatür canavarınızı balonun içine koyun. Balonu suyla doldurup isteğe göre gıda boyası ekleyin. Balonun ağzını bağlayıp buzluğa koyarak birkaç saat bekletin. Su donduğunda balonu yırtın ve heyecan verici bir keşif için kazımaya başlayın. Tabi ki koruyucu gözlükler takmayı unutmayın!