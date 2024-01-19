Yarı yıl tatilinde evde çocuklarla yapılacak en eğlenceli 7 etkinlik! Bu aktiviteleri daha önce hiç duymadınız

2) EVDE TENİS OYUNU

Kağıt tabak, dondurma çubuğu ve birkaç balonla gerçek bir tenis müsabakası düzenleyin. Bu muhtemelen çocukların evde yapabileceği en güvenli spor. Hem endişelenmenize de de gerek yok çünkü çocuklarınız bu topla çok sevdiğiniz vazoyu kıramazlar.