Yatak odası sırlarını ifşa ederek çözüm istedi! "Karım gecede üç kez seks istiyor. Yetişemiyorum"

Cinsel ilişkide iki tarafın istekleri ve beklentileri farklılık gösterebiliyor. Libido artışları, yorgunlukları zaman zaman değişebiliyor. Bu farklılıklar seks sırasında problemler yaşanmasına neden olabiliyor. İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’a yazan bir adam karısının her gece üç kez seks istediğini ve buna yetişemediğini paylaşarak çözüm istedi.

"ONA AYAK UYDURAMIYORUM"

Yatak odası sırlarını paylaşan adam, "Karım verebileceğimden daha fazla seks istiyor. Üzerimdeki yükü alması için bir erkek arkadaş bulmasını önermeli miyim? Bizi düzeltebilir mi? Uzun saatler çalışıyorum. İşim yorucu ve kirli. Eve geliyorum, koridorda tüm kıyafetlerimi çıkarıyorum ve sonra doğruca sıcak bir banyoya giriyorum. Çayımı içtikten sonra güverteye çıkıp uyumaya gidiyorum. Karım bunu sinir bozucu buluyor.Çocuklarımızla tam zamanlı olarak evde ilgileniyor. Geceleri çok fazla seks istiyor.Mutlu bir şekilde cinsel ilişkiye iki veya üç kez giderdi. Ona ayak uyduramıyorum. Koşulsuz bir sevgili bulsaydı, ayrıntıları duymama gerek kalmazdı." dedi.

"SEÇENEKLERİN ÜZERİNDE ÇALIŞ"

Jane ise Daily Star'da yazdığı köşesinde bu problemlere çözüm olarak "Koşulsuz bir sevgili önerisi işe yaramaz, o yüzden unut gitsin. Aşk ve kıskançlık gibi duyguların cinsel ilişkilerde başlarını kaldırma gibi bir huyu vardır. Her ikinizin de sakin olduğu boş günlerinizden birinde partnerinizle aynı seviyeye gelin. İşinizin size her gece şiddetli seks için yeterli enerjiyi bırakmadığını açıklayın. Haftada birkaç kez samimiyet ve ardından boş günlerinizde düzgün seanslar vaat edebilir misiniz? Çocuklarınız bir öğleden sonra aile üyelerine gidebilir mi? Karınızın seks açlığı çekmemesi veya ihmal edilmiş hissetmemesi için biraz seks oyuncaklarına yatırım yapabilir misiniz? Önemsediğini ve yanında olduğunu bilmesi için seçeneklerin üzerinde çalış." önerilerinde bulundu.