HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yatak odası sırlarını ifşa ederek çözüm istedi! "Karım gecede üç kez seks istiyor. Yetişemiyorum"

Yatak odası sırlarını ifşa ederek çözüm istedi! "Karım gecede üç kez seks istiyor. Yetişemiyorum"

31.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik üzerine yaşanan problemleri konuşmak toplum tarafından ayıp olarak görülüyor. Ancak bu problemleri göz ardı etmek daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle yaşanan problemleri bir uzmanla paylaşmak büyük önem taşıyor. Yatak odası sırlarını paylaşan bir adam İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’dan yardım istedi.

Cinsel ilişkide iki tarafın istekleri ve beklentileri farklılık gösterebiliyor. Libido artışları, yorgunlukları zaman zaman değişebiliyor. Bu farklılıklar seks sırasında problemler yaşanmasına neden olabiliyor. İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’a yazan bir adam karısının her gece üç kez seks istediğini ve buna yetişemediğini paylaşarak çözüm istedi.

"ONA AYAK UYDURAMIYORUM"

Yatak odası sırlarını paylaşan adam, "Karım verebileceğimden daha fazla seks istiyor. Üzerimdeki yükü alması için bir erkek arkadaş bulmasını önermeli miyim? Bizi düzeltebilir mi? Uzun saatler çalışıyorum. İşim yorucu ve kirli. Eve geliyorum, koridorda tüm kıyafetlerimi çıkarıyorum ve sonra doğruca sıcak bir banyoya giriyorum. Çayımı içtikten sonra güverteye çıkıp uyumaya gidiyorum. Karım bunu sinir bozucu buluyor.Çocuklarımızla tam zamanlı olarak evde ilgileniyor. Geceleri çok fazla seks istiyor.Mutlu bir şekilde cinsel ilişkiye iki veya üç kez giderdi. Ona ayak uyduramıyorum. Koşulsuz bir sevgili bulsaydı, ayrıntıları duymama gerek kalmazdı." dedi.

Yeni Proje - 2023-01-31T094235.340

"SEÇENEKLERİN ÜZERİNDE ÇALIŞ"

Jane ise Daily Star'da yazdığı köşesinde bu problemlere çözüm olarak "Koşulsuz bir sevgili önerisi işe yaramaz, o yüzden unut gitsin. Aşk ve kıskançlık gibi duyguların cinsel ilişkilerde başlarını kaldırma gibi bir huyu vardır. Her ikinizin de sakin olduğu boş günlerinizden birinde partnerinizle aynı seviyeye gelin. İşinizin size her gece şiddetli seks için yeterli enerjiyi bırakmadığını açıklayın. Haftada birkaç kez samimiyet ve ardından boş günlerinizde düzgün seanslar vaat edebilir misiniz? Çocuklarınız bir öğleden sonra aile üyelerine gidebilir mi? Karınızın seks açlığı çekmemesi veya ihmal edilmiş hissetmemesi için biraz seks oyuncaklarına yatırım yapabilir misiniz? Önemsediğini ve yanında olduğunu bilmesi için seçeneklerin üzerinde çalış." önerilerinde bulundu.

Cinsel gücünüzü artırmak için bu besinlerden mutlaka faydalanın!

KEREVİZ

KEREVİZ
Belki seks düşünürken kereviz aklınızın ucundan bile geçmeyebilir, ancak kerevizin cinsel uyarılma için harika bir besin olduğunu bilmelisiniz. Düzenli kereviz tüketimiyle libidonuzu coşturmak hiç zor değil!

AVOKADO

AVOKADO
Avokadonun fiziki sağlığa, saçlara ve cilde faydaları oldukça fazla. Yapısında bulunan değerli maddeler, avokadonun cinsel yaşamı da olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Libidoyu artıran B6 vitamini ve potasyum, avokadoda yeterince mevcut. Bu nedenle, avokado tüketerek cinsel hayatınızı yoluna koyabilirsiniz.

KIRMIZI ET

KIRMIZI ET
Cinsel yaşamınızı iyileştirmek için beslenme düzeninize et grubu yiyecekleri dahil edebilirsiniz. Kırmızı ve beyaz et, L-arginin ile çinko içerir. Bu maddeler kan akış hızını iyileştirir. Kesintisiz kan akışı hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel uyarılma konusunda çok önemlidir. Ben vejetaryenim ne yapacağım diyorsanız; kepekli tahılları, fındığı ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketebilirsiniz.

İSTİRİDYE

İSTİRİDYE
Afrodizyak etkisi bulunan istiridye, özellikle testosteron ve östrojen seviyelerini yükseltme konusunda başarılı. Bu hormonlardaki artış, paralel olarak cinsel isteği de yükseltiyor. İstiridye size göre değilse bunun yerine ıstakoz veya yengeç deneyebilirsiniz.

SOMON

SOMON
Bir besin düşünün ki, her türlü konuda sağlığı desteklesin. Enfes tadıyla kendisine hayran bırakan somon, cinsel yaşamı hareketlendirme kabiliyetine sahip. Adeta omega-3 deposu olan somon, kan akış hızınızı olumlu yönde etkilerken cinsel gücünüzü de artırabilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seks libido kadın karım öneri

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! 'Daha önce böyle bir şey duymadım'

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! 'Daha önce böyle bir şey duymadım'

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! İşte ülke geneline yağması beklenen kar miktarı…

Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! İşte ülke geneline yağması beklenen kar miktarı…

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.