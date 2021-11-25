Yediği turpun yemek borusunu deldiğini sandı, gerçek bambaşka çıktı!

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Hasan Nas (46), bir hafta önce akşam yemeği yediği sırada yemek borusuna yabancı cisim kaçması sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen Nas, Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edildi. Burada ilk olarak yoğun bakıma alınan Nas’ın yapılan tahlil, tetkik ve endoskopi sonucunda yemek borusunda kemik olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynel Doğan tarafından yapılan anestezili endoskopide yemek borusunda bir kemik olduğu ve kemiğin yemek borusunu deldiği saptandı. Nas, kemiğin yemek borusunda hasar oluşturması ve riskli olması nedeniyle göğüs cerrahisi bölümüne alındı. Burada Doç. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından özofagoskopi (boru sistemiyle) yabancı cisim çıkarıldı ve sonra ameliyata alınarak yemek borusundaki hasar onarıldı. Üç hekimin müdahalesi sonrası sağlığına kavuşan Nas, en son turp yedikten sonra kendini Elazığ’da bulduğunu söyledi.

"TURP YERKEN BOĞAZIMDA BİR CİSİM KALDI"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Hasan Nas, "Akşam yemeği yerken boğazıma bir şey kaçtı ama neyin kaçtığını bilmiyordum. Birden bire böyle oldu. Daha sonra bir hastaneye gittim, müdahale ettiler. Orada yemek borumda bir cisim olduğunu tespit ettiler. Ondan sonrasında ise kendimi bu hastanede buldum. Akşam yemeğinde güveç yemeği ve turp vardı. Turp yerken boğazımda bir cisim tıkalı kaldı. O anda ne olduğunu bilmedim. Göğsümde yanma oluyordu. Bir şey yuttuğun zaman sanki diken batıyordu. Şu anda çok iyi ve rahatım. Eskisi gibi yiyip içebiliyorum" dedi.

ÜÇ HEKİMİN MÜDAHALESİ İLE AMELİYAT EDİLDİ Yoğun bakıma aldıkları hastanın endoskopik ihtiyacının olduğuna karar verdiklerini belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Güneri Atalan ise "Hastamız bir hafta önce Mardin 112 acil sağlık ekipleri tarafından yemek borusunda yabancı cisim kalmasına bağlı yemek borusu yırtığı nedeniyle getirildi. Çektiğimiz filmlerde hastanın özellikle yemek borusunda (özofagus) yırtık olduğu tespit edildi" diye konuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynal Doğan da "Yemek borusunda takılma hissi ve yabancı cisim ön tanısı ile hasta tarafımıza gastroenteroloji bölümüne danışıldı. Biz hastaya endoskopi önerdik. Anestezi sırasında yaptığımız endoskopide yemek borusunun ortasında, yemek borusuna zarar veren ve delik oluşturan bir yabancı cisim tespit ettik. Genellikle yabancı cisimler endoskopik olarak çıkarılabiliyor ancak yemek borusunda hasar verdiği veya deldiği zaman bunun çıkarılması riskli olabilmektedir. Bu nedenle biz de operasyon için göğüs cerrahisi bölümüne sevk ettik" şeklinde konuştu.