Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi! Üç hafta boyunca devam ediyorsa sonucu ciddi olabilir

Çok sigara içmek, çok fazla alkol almak, sağlıklı beslenmemek gibi şeylerin kansere neden olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu hastalığın belirtilerini nasıl tespit edeceğinizi biliyor musunuz? Kanseri ilerlemeden erken teşhis etmenin önemli yolları bulunuyor. Hatta bazı belirtiler yemek yerken bile fark edilebiliyor.
Daily Star'da yer alan habere göre, her yıl 393.000 yeni kanser vakası bulunuyor ve her iki kişiden biri hayatında bir tür kanserle karşılaşıyor. Kanseri erken teşhis etmek çok büyük bir fark yaratabilir; hatta hayatınızı kurtarabilir. Bu yüzden işaretlerin ne olduğunu bilmek çok önemlidir.
Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız. MacMillan kanser desteği, kanser hastalarına ve ailelerine yardım eden önde gelen bir İngiliz hayır kurumudur. Bu kurum yemek yerken dikkat etmeniz gereken üç işarete dikkat çektiler.
Sıklıkla eskisi kadar yemediğinizi hissediyorsanız veya normalden daha çabuk doyduğunuzu hissediyorsanız doktorunuza başvurmalısınız. Bunu görmezden gelmek kolaydır, ancak birkaç haftadır fark ettiyseniz kontrol edilmeye değer.
Yemeklerinizi çiğnemede ve yutmakta zorluk çekiyorsanız, bu fark edilmesi kolay bir durumdur. Eğer yemek yemek size sürekli ağrı veriyorsa, tıbbi yardım almanın zamanı gelmiştir.
Hem mide yanması hem de hazımsızlık, büyük veya baharatlı bir yemekten sonra yaygın olarak görülebilir, ancak üç hafta boyunca çoğu gün devam ederse, ciddi bir şey olup olmadığını kontrol etmek için bir pratisyen hekime görünmek önemlidir.