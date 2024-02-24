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    4. Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi! Üç hafta boyunca devam ediyorsa sonucu ciddi olabilir

    Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi! Üç hafta boyunca devam ediyorsa sonucu ciddi olabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.02.2024 07:33
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    Araştırmalar bize 200'den fazla farklı kanser türü olduğunu ancak bazılarının diğerlerinden daha belirgin belirtileri olduğunu söylüyor. Kanseri gerçekten ciddileşmeden erken yakalamanın yolları var ve hatta bazı belirtiler yemek yerken bile fark edilebilir.

    Çok sigara içmek, çok fazla alkol almak, sağlıklı beslenmemek gibi şeylerin kansere neden olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu hastalığın belirtilerini nasıl tespit edeceğinizi biliyor musunuz? Kanseri ilerlemeden erken teşhis etmenin önemli yolları bulunuyor. Hatta bazı belirtiler yemek yerken bile fark edilebiliyor.

    YEMEK YERKEN FARK EDİLEN 3 KANSER BELİRTİSİ!

    Daily Star'da yer alan habere göre, her yıl 393.000 yeni kanser vakası bulunuyor ve her iki kişiden biri hayatında bir tür kanserle karşılaşıyor. Kanseri erken teşhis etmek çok büyük bir fark yaratabilir; hatta hayatınızı kurtarabilir. Bu yüzden işaretlerin ne olduğunu bilmek çok önemlidir.

    Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız. MacMillan kanser desteği, kanser hastalarına ve ailelerine yardım eden önde gelen bir İngiliz hayır kurumudur. Bu kurum yemek yerken dikkat etmeniz gereken üç işarete dikkat çektiler.

    1. İŞTAH KAYBI

    1. İŞTAH KAYBI

    Sıklıkla eskisi kadar yemediğinizi hissediyorsanız veya normalden daha çabuk doyduğunuzu hissediyorsanız doktorunuza başvurmalısınız. Bunu görmezden gelmek kolaydır, ancak birkaç haftadır fark ettiyseniz kontrol edilmeye değer.

    2. ÇİĞNEME VE/VEYA YUTMA GÜÇLÜĞÜ

    2. ÇİĞNEME VE/VEYA YUTMA GÜÇLÜĞÜ

    Yemeklerinizi çiğnemede ve yutmakta zorluk çekiyorsanız, bu fark edilmesi kolay bir durumdur. Eğer yemek yemek size sürekli ağrı veriyorsa, tıbbi yardım almanın zamanı gelmiştir.

    3. MİDE YANMASI VE HAZIMSIZLIK

    3. MİDE YANMASI VE HAZIMSIZLIK

    Hem mide yanması hem de hazımsızlık, büyük veya baharatlı bir yemekten sonra yaygın olarak görülebilir, ancak üç hafta boyunca çoğu gün devam ederse, ciddi bir şey olup olmadığını kontrol etmek için bir pratisyen hekime görünmek önemlidir.

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    Anahtar Kelimeler:
    kanser
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