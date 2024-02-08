Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'dan canlı yayında yerel seçim açıklaması: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetlerinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde iş birliğine yönelik müzakerelerinde uzlaşma olmamıştı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Seçimler öncesinde gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'dan ise iki büyükşehir belediyesi ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.



tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık'a konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Doğan Aydal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 Büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz"

"Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda."