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Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'dan canlı yayında yerel seçim açıklaması: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
08.02.2024 22:44 | Son Güncelleme:
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Siyasi partiler 31 Mart Yerel Seçimleri için aday belirleme çalışmalarında son dönemece girdi. Seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal canlı yayında ittifak ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehiri istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetlerinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde iş birliğine yönelik müzakerelerinde uzlaşma olmamıştı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Seçimler öncesinde gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'dan ise iki büyükşehir belediyesi ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.


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tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık'a konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Doğan Aydal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 Büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz"
"Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda."
"Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."
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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi
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