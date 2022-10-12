Yer: Elazığ! Betonların arasından çıktı, kimse anlam veremiyor... Kökünü incelemeye başladılar

Elazığ’da beton yapıların arasında yetişen karpuzlar, hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri hayretler içinde bıraktı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların itina ile baktığı karpuzlar, düşmesinin önlenmesi için fileye bağlanıp asıldı.

Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın beton zemininde yetişen karpuz hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık iki ay önce filizlenen karpuzun uzunluğu, dükkan sahibinin de ilgilenmesiyle büyüyerek apartmanın ikinci katına kadar yükseldi.

Bu süre zarfında yapraklar arasında çok sayıda karpuz çıktı. Ağırlığı taşıyamaması üzerine çevredeki esnaf çareyi, dallardaki karpuzları fileyle koyup iple asmakta buldu. Binanın altından çıkarak karpuz veren sarmaşığı görenler ise dönüp bir daha meyvenin çıktığı yeri inceliyor.