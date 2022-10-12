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  4. Yer: Elazığ! Betonların arasından çıktı, kimse anlam veremiyor... Kökünü incelemeye başladılar

Yer: Elazığ! Betonların arasından çıktı, kimse anlam veremiyor... Kökünü incelemeye başladılar

12.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da betonların arasında yetişen karpuzlar görenleri şaşırtıyor. Aylar önce filizlenen ve uzunlukları 8 katlı binanın 2. katına ulaşan karpuzlar karşısında şaşkın olan esnaf, ''Geldiğimde baktım betonun arasından bir yeşillik filizlenmiş, karpuz olduğunu da bilmiyordum. Büyüyünce karpuz olduğunu fark ettim. Daha sonra su verdim büyüdü. Ağır olmasından dolayı file ve iple bağladım'' dedi. Çevreden geçen vatandaşlar, nasıl yetiştiğini anlamadıkları karpuzu görünce kökünü incelemeye başladı.

Elazığ’da beton yapıların arasında yetişen karpuzlar, hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri hayretler içinde bıraktı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların itina ile baktığı karpuzlar, düşmesinin önlenmesi için fileye bağlanıp asıldı.
Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın beton zemininde yetişen karpuz hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık iki ay önce filizlenen karpuzun uzunluğu, dükkan sahibinin de ilgilenmesiyle büyüyerek apartmanın ikinci katına kadar yükseldi.

Bu süre zarfında yapraklar arasında çok sayıda karpuz çıktı. Ağırlığı taşıyamaması üzerine çevredeki esnaf çareyi, dallardaki karpuzları fileyle koyup iple asmakta buldu. Binanın altından çıkarak karpuz veren sarmaşığı görenler ise dönüp bir daha meyvenin çıktığı yeri inceliyor.

"İLK BAŞTA KARPUZ OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

İlk kez böyle bir şey ile karşılaştığını dile getiren 80 yaşındaki esnaf Nurettin Yıldırım, "Bu dükkanı ben işletiyorum. Geldiğimde baktım betonun arasından bir yeşillik filizlenmiş, karpuz olduğunu da bilmiyordum. Biraz büyüyünce baktım karpuz olduğunu fark ettim. Daha sonra su verdim ilgilendim ve büyüdü. Uçlarında yapışkan dallar verdi.
İp bağladım ilgilendim su da verince şu an karpuz oldu. Karpuz ile iki aydır ilgileniyorum. Daha önce hiç böyle bir karpuz görmedim. Karpuz gördüm ama karpuz kol salar şöyle 15 metrede kol salar ama yapışkan cinsini görmedim. Bu kendi kendine sarmaşık gibi birbirine yapışıp dolanıp gidiyor. Özellikle file ile bağladım ki yetiştirip tohumunu alıp ekeceğim. Baktım yük veriyor kopacak ağır olmasından dolayı file ve iple bağladım ki yük vermesin" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUZ''

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUZ''
Sokak üzerinde 20 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Zülfü Özdemir ise, "İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Biz de hayretler içerisindeyiz ve şaşkınlıkla bakıyoruz. Küçücük bir bitkiydi, onu suladılar büyüttüler. Görüldüğü üzere şu anda karpuzlar tutmuş" diye konuştu.
Vatandaşlardan Emrah Tuncer de, "Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur. Görenler hayrete düşüyor. İyi bir manzara oluşmuş. Güzel bir şey" şeklinde konuştu.
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Elazığ
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