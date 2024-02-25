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  4. Yer: Mersin! Bahçesini kazarken buldu, alev alınca yetkililere haber verdi

Yer: Mersin! Bahçesini kazarken buldu, alev alınca yetkililere haber verdi

25.02.2024 18:34
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Mersin'de bir çiftçinin bahçesinde açtırdığı sondaj kuyusundan yanıcı gaz çıktı. Gazın türünün belirlenmesi için yetkililere başvuru yapıldı. Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir "Bu gazın ne gazı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor" dedi.

İlçenin Kültür Mahallesi’nde yaşayan N.K., kayısı bahçesinin sulanması amacıyla kullanılmak için sondaj çalışması yaptırdı. Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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GAZ SIZINTISI YAŞANDI

GAZ SIZINTISI YAŞANDI

Çalışmalar sırasında kuyuda gaz sızıntısı yaşandı. Kokuyu fark eden işçilerden biri, gazın yanıcı olup olmadığını tespit etmek için çakmağını ateşledi.

Gazın alev alması üzerine işçiler itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, müdahale ederek alevleri söndürdü.

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgeyi şeritle çevirerek koruma altına aldı.

Gazın türünün tespiti için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerine haber verildi.

Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir şunları ifade etti: 

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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