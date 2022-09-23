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  4. Yer: Siirt! 'Işık Hadisesi'ni görebilmek için akın ettiler... Güneş onun mezarına doğuyor

Yer: Siirt! 'Işık Hadisesi'ni görebilmek için akın ettiler... Güneş onun mezarına doğuyor

23.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 258 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı anın gerçekleşmesi beklendi. İstanbul'dan gelen Mustafa Aras, ''Hepimiz hadiseyi yerinde görmek için güneşin doğduğu vakti bekledik. Gerçekten çok güzeldi'' ifadelerini kullandı.

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması vatandaşlarca izlendi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında program düzenlendi.

GÜNEŞİN DOĞMASIYLA BAŞLADI

Tekbir ve salavatlar getirerek bekleyenler, güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi belediye binasına kurulan ekrandan takip etti. Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

"BÖYLE BÜYÜK BİR ZATIN GÜNÜMÜZE KADAR İZ BIRAKMASI GERÇEKTEN GURUR VERİCİ"

"BÖYLE BÜYÜK BİR ZATIN GÜNÜMÜZE KADAR İZ BIRAKMASI GERÇEKTEN GURUR VERİCİ"
Mardin'den gelen Zeynep Öziş, AA muhabirine, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasına gösterdiği bu saygıyı gelip yerinde görmek istediğini dile getirerek, "Çok duygulandım. Bir öğretmenin bir öğretmenine, bir hocasına gösterdiği bu saygıyı çok az görebiliyoruz. Gittikçe sayı azalıyor. Böyle büyük bir zatın günümüze kadar iz bırakması gerçekten gurur verici." dedi.
Erzurum'dan gelen Ayşe Ercan da böyle bir atmosferi yerinde görmenin büyük bir maneviyat değeri olduğunu anlattı.
"En çok da 'Yılın ilk güneşi benim hocamın başucuna değmeyecekse neyleyim ben o güneşi' demesi beni çok etkiledi. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu ama hocası buralı olduğu için hocasının ilminden yararlandığı için hocasıyla birlikte defnedilmeyi değer görüyor." diyen Ercan, bu ana şahit olmanın kendisini mutlu ettiğini bildirdi.
İstanbul'dan gelen Mustafa Aras da duygusal yönden çok güzel bir vakit geçirdiğini dile getirerek, "Hepimiz hadiseyi yerinde görmek için güneşin doğduğu vakti bekledik.Gerçekten çok güzeldi. Telefonlarımızdan bu anı çektik. Herkesin buraya gelmesini ve burayı tanımasını istiyorum." diye konuştu.
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Siirt
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