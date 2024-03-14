Yerde uzun süre hareketsiz yatan profesörü görenler polise haber verdi! Gerçek sonradan anlaşıldı

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 1992 Erzincan Depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdi.
Kavukcu performansında 1992 Erzincan Depremi'nin meydana geldiği saatte sarı renkli yağmurluk giyinerek eline aldığı iki fenerle kentin en işlek caddesi olan Ordu Caddesi üzerinde sessiz bir yürüyüş yaptı.
İnsanların meraklı bakışları arasında sessiz yürüyüşünü Saat Kulesi önüne kadar sürdüren Kavukcu, daha sonra yere yatarak uzun süre hareketsiz kaldı.
Bu sırada konudan haberdar olmayan bazı vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirerek “yerde hareketsiz yatan şahıs” ihbarında bulundu.
Saat Kulesi önüne sevk edilen polis ekibi konunun performans çalışması olduğunu öğrenince geri bildirimde bulundu.
Sanatçı ve Akademisyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Kavukcu, 653 kişinin hayatını kaybettiği ve 6,8 büyüklüğünde olduğu bilinen 1992 Erzincan Depremi üzerinden bir performans gerçekleştirdiğini belirtti.