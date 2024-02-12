Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için olay sözler! 'Beyaz tenli karı almak için sefer yaptılar' dedi, AK Partili Hatipoğlu'ndan yanıt geldi: "Terbiyesizlik"

CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu ve padişahlarla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.
Osmanlı'nın Avrupa'ya beyaz tenli kadınlar için sefer düzenlediğini söyleyen Büyükerşen, şu ifadelere yer verdi:
"Şu zaman zaman övündüğümüz Osmanlı var ya. Hani bize kul diyen. Halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Baktığınız zaman aileye, bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara.
Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye."
Büyükerşen'in bu sözlerine İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'ndan tepki geldi.
“Geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir” diyerek Büyükerşen'e tepki gösteren Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı;