Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için olay sözler! 'Beyaz tenli karı almak için sefer yaptılar' dedi, AK Partili Hatipoğlu'ndan yanıt geldi: "Terbiyesizlik"

CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu ve padişahlarla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

