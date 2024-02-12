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  4. Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için olay sözler! 'Beyaz tenli karı almak için sefer yaptılar' dedi, AK Partili Hatipoğlu'ndan yanıt geldi: "Terbiyesizlik"

Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı padişahları için olay sözler! 'Beyaz tenli karı almak için sefer yaptılar' dedi, AK Partili Hatipoğlu'ndan yanıt geldi: "Terbiyesizlik"

12.02.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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CHP'nin yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı İmparatorluğu ve fetihlerle ilgili kullandığı ifadeler gündem oldu. Osmanlı padişahlarının, beyaz tenli, renkli gözlü kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediğini belirten Büyükerşen, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." diye konuştu. AK Partili Nebi Hatipoğlu'ndan çok sert yanıt geldi.

CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu ve padişahlarla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Osmanlı'nın Avrupa'ya beyaz tenli kadınlar için sefer düzenlediğini söyleyen Büyükerşen, şu ifadelere yer verdi:

"BÜTÜN PADİŞAHLARIN KADINLARI YABANCI"

"BÜTÜN PADİŞAHLARIN KADINLARI YABANCI"

"Şu zaman zaman övündüğümüz Osmanlı var ya. Hani bize kul diyen. Halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Baktığınız zaman aileye, bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara.

"BEYAZ MAVİ GÖZLÜ KADINLAR İÇİN SEFER YAPTILAR"

"BEYAZ MAVİ GÖZLÜ KADINLAR İÇİN SEFER YAPTILAR"

Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye."

AK PARTİLİ HATİPOĞLU'NDAN TEPKİ

AK PARTİLİ HATİPOĞLU'NDAN TEPKİ

Büyükerşen'in bu sözlerine İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'ndan tepki geldi.

"ÇOK BÜYÜK TERBİYESİZLİK"

"ÇOK BÜYÜK TERBİYESİZLİK"

“Geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir” diyerek Büyükerşen'e tepki gösteren Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı;

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir osmanlı padişah
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